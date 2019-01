Håndballgutta høvlet over Ungarn – nå begynner nervedramaet for Norges menn

Egersunder skal spille FIFA for eliteserieklubb

Saken oppdateres.

NORGE-UNGARN 35–26:

For selv om Sander Sagosen, Magnus Jøndal og resten av de norske håndballstjernene gjorde jobben sin i den avsluttende hovedrundekampen mot Ungarn, er det først etter at Danmark har spilt mot Sverige senere onsdag kveld de får svaret på om seieren var nok til å ta laget til semifinalen i Hamburg fredag.

Dansk poeng eller ettmålstap mot Sverige vil gi Norges tredje mesterskapssemifinale på fire år. Om Sverige vinner med to mål kan det også holde, avhengig av hvor mange mål svenskene scorer i kampen.

Berge: - Et hav bedre

Et siste scenario er at Norge kan gå videre på bekostning av Danmark, men da må danskene tape med minst seks mot Sverige. Det er et lite sannsynlig utfall.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Guttene gjorde en ordentlig bra match. Veldig bra gjennomført både offensivt og defensivt, sier landslagssjef Christian Berge til TV3.

– Det ser et hav bedre ut, sier Berge, som spesielt trekker frem Magnus Jøndal.

Landslagssjefen venter nå spent på kampen mellom Danmark og Sverige.

– Det blir vanvittig spennende å se på, sier Berge.

Magnus Jøndal ble kåret til banens beste.

– Det var utrolig moro. Jeg er i en god sone, så nå er det bare å håpe at det fortsetter. Vi har funnet formen, og jeg håper at vi får vist det i en semifinale også, sier han til TV3.

Sterke Jøndal

Lagene fulgte hverandre tett i åpningsminuttene, men Norge tilrev seg et lite initiativ tidlig.

Sander Sagosen og Magnus Jøndal kombinerte strålende på Norges venstreside i angrep, og Jøndal leverte fem scoringer på fem forsøk de første ti minuttene.

Frustrerte ungarere pådro seg tre utvisninger den første halve omgangen, og så seg nødt til å ta en timeout da Norge ledet 10–6 etter et knapt kvarter.

Etter rufsete norsk forsvarsspill i VM-starten, har det virkelig tatt seg opp de siste to kampene. Og, som mot Sverige mandag, slapp det norske forsvaret Ungarn til få avslutninger i den første omgangen.

Torbjørn Bergerud hadde imidlertid bare en helt middels dag på jobben før pause, og dermed var ikke den norske ledelsen større enn 16–13 halvveis.

Knallstart på andreomgang

Det tok knappe fire minutter av den andre omgangen før den ungarske treneren la timeout-kortet på bordet igjen. Da hadde det norske forsvarsspillet drevet ungarerne til vanvidd igjen, mens Espen Christensen, som hadde kommet inn for Bergerud, stoppet et par avslutninger.

Samtidig kontret det norske laget for fullt, og økte ledelsen til 25–16 på elleve minutter – da Ungarn måtte ta sin aller siste timeout.

Det hjalp ikke det grann.

For denne kampen handlet om en bunnsolid norsk prestasjon, som ga landslagssjef Christian Berge muligheten til å rullere bra på laget i den andre omgangen.

Til slutt handlet det bare om hvor stor den norske seieren ville bli. Til tross for litt mer rufsete forsvarsspill på tampen, ble den på komfortable 35–26.

Og nå venter noen nervepirrende timer i VM-byen Herning.