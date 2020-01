Håndballjentene får en knalltøff start på OL-jakten

Her er utøverne som jubler over en dårlig vinter: – Det er vel som å banne i kirken

Saken oppdateres.

– Jeg vil gjerne møte Norge først og så Kasakhstan lørdag, sa Montenegros trener Per Johanssen til NTB under herre-EM forrige uke.

Romania skuffet i VM med et ganske ungt lag, men kan bli farlig i OL-kvalifiseringen.

Johansson fikk det akkurat som han ville. Dette er kampprogrammet i Podgorica 20.-22. mars:

Fredag 20.3: Romania – Kasakhstan, Norge – Montenegro.

Lørdag 21.3: Norge – Romania, Montenegro – Kasakhstan.

Søndag 22.3: Kasakhstan – Norge, Montenegro – Romania.

De to beste får Tokyo-billett.

– Det kommer til å bli en vanvittig stemning i hallen vår (vel 6000 tilskuere) i denne turneringen. Vi kunne fort ha solgt ut en hel fotballstadion til hver av disse tre kampene, sier Johansson.

Tolv lag

Montenegro og Norge møttes i OL-finalen i 2012. Der vant de norske jentene etter en jevn kamp.

Det spilles to andre kval-turneringer samme helg:

Spania (vert), Sverige, Argentina og Senegal.

Russland, Serbia, Ungarn (vert) og Kina.

Fra tidligere er Japan, Sør-Korea, Nederland, Brasil, Frankrike og Angola klare for OL-turneringen der tolv lag deltar. Den spilles i perioden 26. juli - 9. august.

Hjemmefordel for gutta

Sander Sagosen og de andre norske håndballgutta starter sin OL-kvalifisering i april mot Brasil.

– Det er ikke så ille at det ikke er godt for noe. Jeg spøkte med Christian Berge (landslagssjef) etter tapet for Kroatia i semifinalen og sa at vi i hvert fall fikk tre nye kamper i Trondheim, sa Sagosen til NTB etter EM.

Brasil ble nummer ti i VM i fjor. Norge spilte foran cirka 9000 tilskuere i Trondheim Spektrum i starten av årets EM.

Det internasjonale håndballforbundet IHF har satt opp spilleprogrammet for dagene 17.-19. april:

Fredag 17.4: Chile – Sør-Korea, Norge – Brasil.

Lørdag 18.4: Norge – Chile, Brasil – Sør-Korea.

Søndag 19.4: Sør-Korea – Norge, Brasil – Chile.

De to beste får plass i OL-turneringen. Den inneholder tolv lag og spilles i perioden 25. juli–8. august.

(©NTB)