Har aldri skjedd i Norge før: – Er fortsatt et gubbevelde

Samtidig er hun sjeleglad for at hun får muligheten til å dømme den gjeve NM-finalen for herrer i Oslo lørdag. Den går mellom Randaberg og Førde. De samme to klubbene spiller kvinnefinalen.

Det er første gang en kvinne får oppgaven som førstedommer i en herrefinale.

– Kvinner må overprestere for å få samme sjanse som menn. Før jeg ble med i elitegruppen, var det andre kvinner der som like gjerne kunne fått den muligheten. De hadde også lang erfaring og kompetanse.

– Handler det om holdninger?

– Ja, det er nok fortsatt et gubbevelde. Det er veldig mannsdominert og det hender at man møter på gammeldagse holdninger hvor det menes at kvinner skal holde seg til damekamper.

Må ikke gjemme bort kvinnene

Burheim har merket seg utsagn om at flere kvinner er ønsket i volleyball. Dessuten er det snakket om et kvinneprosjekt og tiltak som kan gjøres for at kvinner fortsetter å dømme etter at de har fått barn.

Hun savner likevel at man da fremmer kvinner i kamper som får oppmerksomhet.

Ellen Mari Burheim Alder: 39 år Kommer fra: Levanger Bosatt: Inderøy Sivilstand: Samboer, to barn. Bakgrunn: Tok dommerkurs som 16-åring, var ansvarlig for dommeroppsett i lavere divisjoner på Østlandet. Dømte herrekamper i 2003, ble forbundsdommer i 2004, kom inn i elitegruppen i 2006/07. Internasjonal dommer fra 2012. Klubber: Frol, Levangerstudentene, OSI, Koll Jobb: Politiførstebetjent. Leder av voldtektsteamet i Trondheim. Meritter: Har dømt 195 elitekamper og 29 internasjonale kamper registrert hos Det internasjonale forbundet (CEV). Har dømt kvartfinale i Europacupen kvinner i 2014 som den «gjeveste». Har en NM-finale herrer som andredommer og to som førstedommer i kvinnefinalen. Ble kåret til Årets dommer i Norge i 2012.

– Man kan ikke gjemme bort kvinner i de lavere divisjoner samtidig som man sier at det skal satses på kvinner.

Både i Norge og utlandet har hun fått spørsmål om sin evne til å dømme etter at hun ble mamma. I tillegg har hun opplevd at noen reagerer på at hun er borte fra de to ungene noen dager. Det misliker hun sterkt.

– Jeg kan aldri tenke meg at menn får slike spørsmål.

Har skjedd noe de siste årene

Robert Spilman, som er leder av Dommer og regelkomiteen (DRK) i Norges Volleyballforbund, sier at han ikke er uenig med Burheim når det gjelder hvordan det har vært tidligere.

Samtidig mener han at det har skjedd noe de tre siste årene.

– Da har vi basert uttak til de store dommeroppgavene på fem observatører. De har valgt ut. I fjor fikk Ellen Mari kvinnefinalen.

Han mener at det i dag ikke er noen motstand mot kvinnelige dommere. Han jobber med et kvinneprosjekt, og tror det kommer på banen neste sesong.

Dommere i Norge 15 elitedommere, tre av dem er kvinner Ellen Mari Burheim, Neda Radovanovic, Milena Sarac. Norge har tre aktive, internasjonale dommere: Ellen Mari Burheim, Lars Rydland, Geir Vestbø. Hvert år utdannes 1000 dommere til Dommer 1. Dommer 2 og 3 er de neste stegene. I NM skal kvinnefinalen dømmes av Lars Rydland.

Har brukt år på å komme dit

For Burheim har det vært en lang vei opp til en så gjev kamp, som «alle» vil ha.

– Det sier seg selv at når vi er i 2019, og det er første gang en kvinne dømmer en herrefinale, er det en mannsdominert idrett, sier trønderen.

Hun mener det ikke spiller noen rolle hva slags kjønn man har, hvis bare det andre er på plass.

Det betyr blant annet evnen til å kommunisere og samarbeide med de andre i dommerteamet og spillerne på banen. Dessuten må avgjørelser tas raskt. Det kan være 1000 ballberøringer i løpet av en kamp og hver eneste skal vurderes.

– Hva er målet videre?

– Det å få lov til å dømme et stort mesterskap som Champions League, EM, VM eller OL hadde vært ubeskrivelig kult.