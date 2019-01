Her avgjøres Norges VM-skjebne i kveld

Stor test av mellombarer: – To av disse er like usunne som godteri

18.00: Norge-Ungarn

20.30: Danmark-Sverige

I to kamper skal alt avgjøres i Boxen i kveld. Norge møter Ungarn, Sverige møter Danmark etterpå. Alle har noe å spille for.

Ungarn kan ikke ta seg til semifinalen, men er ute etter en plass i OL-kvalifiseringen. Verdensmesteren vil være klar for OL, de syv neste på listen får delta i OL-kvalifisering. Derfor gjelder det for ungarerne å holde nivået, og senere prestere i plasseringskampene.

Norge, Sverige og Danmark kjemper om to semifinaleplasser i Hamburg.

– Det enkleste er om Norge og Danmark vinner, sier landslagstrener Christian Berge

Ære og selvfølelse

Kabalen blir vanskelig dersom Norge gjør sin del av oppgaven, men Sverige vinner mot Danmark, og det med mer enn to mål. Da kan nordmennene glemme å forflytte seg fra Herning, der det ikke bare skal spilles om gull, sølv og bronse, men også plasseringene videre. Det er flere ulike varianter som kan inntreffe før to lag kan dra til Tyskland.

Lite tyder på at danskene gir tapt på den enorme hjemmebanen Boxen. Det står om ære og selvfølelse. Giganten, danske Mikkel Hansen, var klar etter siste seier mot Egypt:

– Vi vinner.

De populære håndballspillerne har ikke tapt en eneste av sine syv kamper så langt i VM.

De norske spillerne stilte tirsdag opp for pressen på den faste restauranten Bonos i Herning gågate. Gjestene opplever at spillere, presse og alle rundt laget forsvinner opp den ledige 2.-etasjen. I Norges tropp er troen sterk.

Skulle så gjerne vært der

Kent Robin Tønnesen er eneste norske spiller på et ungarsk klubblag på herresiden.

Han spiller på MVM Veszprém KC, et av topplagene som har med fire ungarere på landslaget (Balogh, Mikler, Hornyak og Lekai).

27-åringen skulle ha dundret inn mål fra høyre bakspillerplass, men er hjemme i Norge. Fredag fjerner han gipsen på tommelen. Skaden i hånden skjedde på den siste samlingen før avreise.

Den venstrehendte skytteren vet hvor mye håndball betyr i Ungarn, og at ungarerne kommer til å sitte som klistret til TV-skjermene.

– Interessen er enorm, håndball er noe av det største i Ungarn. Hvis vi taper en seriekamp, taper hele byen. Det er smekkfullt på kampene med 6000 tilskuere, sier han.

I Ungarn er de største spillerne stjerner, og aller størst er veteranen László Nagy som er 208 cm høy. Han ble kåret til verdens beste spiller i 2011, samme året som Heidi Løke fikk den tittelen på kvinnesiden.

Nagy er snart 38 år, veier 110 kg og er stadig en trussel.

– Han er utrolig viktig i det defensive arbeidet, han er rutinert og flink til å lese spillet.

Tønnesen fremhever også Zsolt Balogh, som er eksplosiv og dyktig mann mot mann.

– Men det er Máté Lékai som styrer spillet og er veldig sentral. Utenom det har de blant andre Richárd Bodó, som er en ren skyter med vanvittige skudd. Han kan skyte fra 14 meter.

– Jeg tror de vinner

Tønnesen vet at landslagstrener Berge har god kontroll på hva motstanderen står for, og har brukt mange timer på analyse allerede. I slike sammenhenger må søvnen nærmest vike.

Det verste for Tønnesen er at han må se på, når han egentlig skulle ha spilt mot sine klubbkamerater. Hans gode råd er dette:

– Ungarn har et utrolig godt forsvar. Spillerne må finne løsninger der. Ungarn er smarte og har mange spillere som kan komme inn og gjøre enkle mål. De bruker linjespilleren sin, som er en gigant og flink til å skape muligheter for laget sitt.

– Kommer det til å gå veien for Norge?

– Ja, jeg tror de vinner. Danmark taper heller ikke mot Sverige.

Har håndballshow på TV

Tor Odvar Moen er trener i Ungarn, for kvinnelaget Siofok.

– Jeg merket umiddelbart den store håndballinteressen da jeg kom hit i sommer. Det er flere TV-sendte kamper i løpet av uken, og mange talkshow på TV som handler om håndball. Idretten er veldig på agendaen.

Moen forteller at det er en viss frustrasjon over at kvinnelandslaget ikke har prestert i mesterskap, men at forventningene til herrene er skyhøye.

Det han ser sammenlignet med norsk håndball, og da allerede fra spillerne er små, er at de tidlig er så ballflinke. Han mener nordmennene har vært dyktigere til å sette sammen ballferdigheter med det fysiske. Og han er imponert over det norske landslaget, som har etablert seg på så høyt nivå.

– Det er en fantastisk prestasjon uansett hvordan man vrir og vrenger på det.