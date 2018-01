Her er alt du trenger å vite om håndball-EM: – Norge er en av fire-fem gullkandidater

Saken oppdateres.

Fredag går startskuddet for Håndball-EM. Her får du alt du trenger å vite om Norges motstandere i gruppespillet, hvem som er de største gullrivalene og hvordan sendingene til rettighetshaver Viasat blir.

Norges motstandere i gruppekampene:

Hviterussland, Østerrike og Frankrike spiller i gruppe B, sammen med Norge.

12. januar klokken 20.30: Frankrike – Norge (TV3, Viafree og Viaplay)

Frankrike – Norge (TV3, Viafree og Viaplay) 14. januar klokken 20.30: Norge – Hviterussland (TV3, Viafree og Viaplay)

Norge – Hviterussland (TV3, Viafree og Viaplay) 16. januar klokken 20.30: Norge – Østerrike (TV3, Viafree og Viaplay)

De tre beste lagene går videre til sluttspillet, som begynner 18. januar.

Semifinalene spilles 26. januar, og finale/bronsefinale 28. januar.

Norge har møtt Frankrike flere ganger det siste året, blant annet i VM-finalen i fjor. Der ble det tap, og det ble også tap 32–27 i Golden League i Rouen 4. januar. Frankrike har vært et av de dominerende lagene i herrehåndballen de siste årene, så det blir Norges tøffeste motstander.

Østerrike tapte begge sine vennskapskamper mot Tsjekkia uken før mesterskapet. Første kampen endte 23–26, og den andre kampen endte 21–35 til tsjekkerne.

Hviterussland har vært i Spania for å spille oppkjøringsturnering mot Argentina, Spania og Polen. Norges motstander ble nummer to i turneringen, etter å ha slått Argentina 29–22, tapt 28–27 mot Polen og 35–30 mot vertsnasjonen Spania.

Slik spilles EM-sluttspillet: Fredag 12. januar: Gruppe B (i Porec): Hviterussland–Østerrike 18.15, Frankrike–Norge 20.30. Gruppe A (i Split): Sverige–Island 18.15, Kroatia–Serbia 20.30. Lørdag 13. januar: Gruppe C (i Zagreb): Tyskland – Montenegro 17.15, Makedonia – Slovenia 19.30. Gruppe D (i Varazdin): Spania – Tsjekkia 18.15, Danmark – Ungarn 20.30. Søndag 14. januar: Gruppe B (i Porec): Østerrike – Frankrike 18.15, Norge – Hviterussland 20.30. Gruppe A (i Split): Serbia – Sverige 18.15, Island – Kroatia 20.30. Mandag 15. januar: Gruppe C (i Zagreb): Slovenia – Tyskland 18.10, Montenegro – Makedonia 20.30. Gruppe D (i Varazdin): Ungarn – Spania 18.15, Tsjekkia – Danmark 20.30. Tirsdag 16. januar: Gruppe B (i Porec): Frankrike – Hviterussland 18.15, Norge – Østerrike 20.30. Gruppe A (i Split): Serbia – Island 18.15, Kroatia – Sverige 20.30. Onsdag 17. januar: Gruppe C (i Zagreb): Tyskland – Makedonia 18.10, Montenegro – Slovenia 20.30. Gruppe D (i Varazdin): Tsjekkia – Ungarn 18.15, Spania – Danmark 20.30. Torsdag 18. januar: Gruppe I (i Zagreb): A3 – B2, A2 – B3. Fredag 19. januar: Gruppe II (i Varazdin): C3 – D2, C2 – D3. Lørdag 20. januar: Gruppe I (i Zagreb): A1 – B1, A2 – B2. Søndag 21. januar: Gruppe II (i Varazdin): C1 – D1, C2 – D2. Mandag 22. januar: Gruppe I (i Zagreb): A3 – B1, A1 – B3. Tirsdag 23. januar: Gruppe II (i Varazdin): C3 – D1, C1 – D3. Onsdag 24. januar: Gruppe I (i Zagreb): A1 – B2, A2 – B3, A3 – B3. Gruppe II (i Varazdin): C1 – D2, D1 – C2, C3 – D3. Fredag 26. januar: I Zagreb: Semifinaler: vinner gr. I – toer gr. II 18.00, vinner gr. II – toer gr. I 20.30. Kamp om 5.-plass: 3 gr. I – 3. gr. II 15.30. Søndag 28. januar: I Zagreb: Bronsekamp 18.00, finale 20.30. Kilde: NTB

Norge på sin side spilte Golden League i begynnelsen av måneden. Det ble tap mot gruppemotstander Frankrike 27–32, før de vant 27–25 mot Danmark. I generalprøven mot Egypt ble det 31–28-seier.

Andre grupper:

Gruppe A: Kroatia, Sverige, Serbia, Island

Gruppe C: Tyskland, Makedonia, Montenegro, Slovenia

Gruppe D: Spania, Danmark, Tsjekkia, Ungarn

Ekspertenes spådommer:

Daniel Høglund er kommentator i Viasat, og reiste ned til Kroatia to dager før åpningskampen. Sammen med Kristian Kjelling skal han kommentere Norges kamper gjennom mesterskapet.

– Jeg føler at det er 50-50 om vi blir nummer én eller nummer to i gruppespillet. Nøkkelkampen er den første kampen mot Frankrike. Det er ikke et like sterkt fransk lag som vi har møtt i de foregående mesterskapene, så det er helt åpent om den førsteplassen. Flere har gitt seg, i tillegg har de noen skader på nøkkelspillere i forsvaret, sier Høglund om gruppespillet.

Også håndballekspert Håvard Tvedten tror at det ikke vil bli et problem for Norge å ta seg videre fra gruppespillet. De to gruppefavorittene Norge og Frankrike møtes i den første kampen, og Tvedten tror det handler om hvem som har dagen.

– Det er to lag som står godt til hverandre, så det handler om hvem som treffer fra start. I Golden League var Frankrike suverene, men da spilte Norge uten Sander Sagosen. Han er etter min mening 60 prosent av Norge. Med eller uten han er medalje eller ikke medalje for Norge, sier Tvedten.

Høglund mener at Norge er én av fire-fem gullkandidater, og at semifinale bør være målet for det norske laget.

– Samtidig vet vi at det betyr at vi må slå ut enten Frankrike eller Kroatia på veien dit. Om man tar det med i regnestykket kan man ikke si at det er en krise om man ikke kommer til en semifinale. Men med tanke på det vi har prestert i de foregående mesterskapene, mener jeg at semifinale er et godt mål, sier han.

Dersom Norge blir nummer to i gruppen bak Frankrike, betyr det mest sannsynlig at de møter Kroatia i mellomrunden. Det tror Tvedten kan ødelegge Norges medaljesjanser.

– Jeg er redd for at Kroatia på hjemmebane blir for tøft. Jeg synes Norge er et bedre lag, men jeg er redd for hjemmebanefordelen. Den kan være litt for tøff, både med tanke på spillet, tribunen, og de som skal dømme kampene. Det er et utrivelig sted å være utfordrer på, sier Tvedten, som likevel velger å være optimistisk på Norges vegne før mesterskapet.

Trener Christian Berge har tatt ut en tropp som minner veldig mye om laget som tok VM-sølv i januar 2017. Det mener både Høglund og Tvedten er en stor fordel.

– Det er et lag som har mye mer selvtillit på egne vegne. De har tatt nye klyv, både som enkeltspillere og som lag. Men de må være sultne og ydmyke for oppgavene, og unngå at det sprer seg en trygghet som kan være falsk. Marginene er utrolig små i mesterskap, sier Tvedten.

Spiller i Porec:

Norges kamper i gruppespillet går i Porec, som ligger helt nordvest i Kroatia, ikke langt fra grensen mot Slovenia og Italia. Byen har omtrent 12.000 innbyggere.

Kampene spilles i Žatika Sport Centre, en multifunksjonshall som ble bygget til verdensmesterskapet i 2009. Hallen tar 3700 tilskuere.

Dersom Norge går videre fra gruppespillet spiller de hovedrunden i Zagreb.

Arena Zagreb er den største sportshallen i Kroatia, og ble også bygd til VM i 2009. Den har plass til 15022 tilskuere, men kan i spesielle tilfeller ta opptil 18600.

Viasat i Kroatia:

Viasat har rettighetene til EM i Kroatia. Christian Ramberg er programleder, og med seg i studio har han håndballekspert Frode Kyvåg og den tidligere danske håndballspilleren Joachim Boldsen.

Daniel Høglund og Kristian Kjelling kommenterer de norske kampene som vises på TV3, mens Frode Scheie og Arnstein Friling skal kommentere andre kamper.

– Vi kommer til å knalle til slik vi har gjort de to foregående mesterskapene. Vi skal sende ekstremt mye håndball, og vi har studio på alt, ikke bare Norges kamper. Vi har et veldig bra ekspertteam. Jeg har med meg Kristian Kjelling som fungerte veldig godt forrige gang, sier Høglund.

Ørjan Bjørnstad og Malin Jørnholt er reportere.

Sendingene vil vises på TV3, i tillegg til gratis på nett med strømmetjenesten Viafree.

Dette er troppen til Norge i Kroatia:

Målvakter:

Torbjørn Bergerud, Espen Christensen

Kantspillere:

Kristian Bjørnsen, Magnus Jøndal

Linjespillere:

Magnus Gullerud, Joakim Hykkerud, Henrik Jakobsen, Bjarte Myrhol

Bakspillere:

Espen Lie Hansen, Gøran S. Johannessen, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Sander Sagosen, Christian O'Sullivan, Eivind Tangen, Kent Robin Tønnesen.