Herjet da Norge knuste Sverige

NORGE - SVERIGE 35–26

NORGE - SVERIGE 35–26

Med ny forsvarstaktikk og en glitrende Magnus Jøndal vant Norges håndballherrer komfortabelt 35-26 over Sverige i EHFs Euro Cup i Arendal torsdag.

Norge lå under til pause, men hevet seg betraktelig i annen omgang og kjørte over svenskene. Jøndal var i en klasse for seg og scoret hele 11 mål på 11 forsøk. Nærmest på toppscorerlista var Gøran Johannessen med seks mål.

– Han bommer jo ikke på et skudd for tiden. Fantastisk igjen. I dag tror jeg han kunne prøvd på alt og det hadde gått i mål likevel, sa landslagstrener Christian Berge til TV 2 om Jøndal etter kampen.

Landslagstrener Christian Berge sa i forkant av kampen at resultatet ikke var det viktigste, og at han kom til å teste en ny forsvarsformasjon.

Og Norge gikk straks bort fra det vante 6-0-forsvaret til en mer offensiv variant med Sander Sagosen foran i en 5-1-formasjon.

Årsaken til det taktiske grepet er at det framover mot EM i januar handler «om å hente marginer» for å ta hjem gullet, ifølge landslagssjefen. I etterkant var han relativt fornøyd med utbyttet av kampen.

– Første omgang er ikke god nok. Jeg synes vi spiller en fin annen omgang med tanke på hva vi ønsket. Vi trenger tid og å trene på det, men annen omgang var et skritt i riktig retning, sa han.

Jevnt før hvilen

Christian O'Sullivan sendte Norge i føringen, men Sverige tok kjapt over og ledet 3-1 etter fire minutter.

Begge lag gjorde en del personlige feil, og de fulgte hverandre til svenskene scoret 16-15 i omgangens siste sekund.

– Om vi står 5-1 eller 6-0, må vi først og fremst opp med litt intensitet. Mer taklingsvilje og mer kommunikasjon sånn at vi er mer kompakte, sa assistenttrener Børge Lund til TV 2 i pausen.

FÅTT MED DEG DENNE? Sagosen kopierer Johaug

Etter hvilen gled det mer for de norske herrene. Anført av Jøndal og Johannessen var stillingen snudd til 24-19 i løpet av de første elleve minuttene.

Jøndal var imponerende effektiv, og Tyskland-proffen fikk nettsus hver eneste gang han avsluttet. Med det var han en svært viktig grunn til at ledelsen var 29-20 med drøye elleve minutter igjen.

Norge scoret en rekke mål på kontringer, men stillingen stabiliserte seg på ni måls forskjell. Kampen endte til slutt 35-26.

Trives mot Sverige

Jøndal ble kampens suverene toppscorer med 11 mål på 11 forsøk. Dermed gjentok han bedriften fra VM, der det ble nøyaktig like tall mot svenskene.

– Jeg har hatt mange gode kamper mot Sverige nå. Jeg har hatt godt tak på de keeperne. Det er moro å spille mot dem, sa Jøndal og smilte.

Også Sagosen, som spilte foran forsvarsrekka i 5-1-formasjonen, var i godt humør etter en god avslutning på kampen.

– Jeg har ikke spilt den rollen så ofte, så jeg må venne meg til det og lære meg det jeg og. Det lykkes bedre og bedre utover kampen, så det er deilig at vi kan ha en såpass god trygghet med en sånn formasjon, sa han.

Norge og Sverige møtes igjen i EHFs Euro Cup allerede lørdag. Turneringen omfatter lagene som allerede er kvalifisert for EM-sluttspillet i 2020 og gir dem et kamptilbud mens øvrige lag er opptatt med kvalifisering.