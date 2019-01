Herrelandslaget tør der andre tier: – Vi går for gull

Vurderer du å bytte jobb? Her er ni tegn på at det er på tide

– Vi går for VM-gull, sier Sander Sagosen. Intet mindre.

Han og de andre på herrelandslaget skiller seg ut. Som oftest vil utøvere gardere seg og ikke love for mye. Slik er det ikke med dette landslaget, som kom til VM-finalen for to år siden.

Den gangen ble det tap for Frankrike. Nå føler gjengen til landslagstrener Christian Berge at de er blitt mye bedre. Og da er det ingen grunn til hemmeligholde det alle tenker og går for: En VM-tittel.

– Jeg digger at jeg hører dette, sier mentaltrener Per Eftang, som blant annet jobber med tre ishockeyspillere i NHL og var med rundt Sveriges landslag som tok den siste VM-tittelen i ishockey.

– Det er en herlig ærlighet over en gjeng som sier at de går for gull. Jeg klarer ikke å se for meg at utøvere som vil være best, går for en hederlig plassering. Likevel er det sjelden vi i norsk sammenheng ser at de aktive er så frempå. Som ofte sier de at de skal være oppgaveorientert. De kommer med politiske svar.

Ingen buffer her

Eftang forteller at det ofte er å ha «fokus på oppgaven» som er svaret. Han mener at det som skjer i «pæra» på utøverne og teamet når de sier at de går for gull, er at alle forplikter seg sammen til å gjøre de riktige valgene hele veien.

VM-deltagere og andre som konkurrerer på høyt nivå, vil vanligvis lage seg en buffersone ved å si at man skal gjøre det beste ut av det. Hvis det da ikke går å vinne, har man ikke lovet for mye.

Grensesprengende håndballag

Anne Marte Pensgaard, professor i idrettspsykologi, mener det er offensivt å tro på egne kvaliteter.

– Det høres også ut som de ønsker å sprenge grenser og det kan være mye motivasjon i et slikt fokus.

Hun ser det som et naturlig steg i lagets utvikling ut fra hva håndballgjengen har prestert i det siste.

– De har jo mange gode spillere. Christian Berge virker som en klok og utviklingsorientert trener, så dette er nok vel gjennomtenkt.

Ofte vil ikke utøverne si det

Olympiatoppens sjef Tore Øvrebø har gjennom en rekke år sett at utøvere og lag har ulike oppfatninger om hvor høyt de skal gå på banen for å fortelle offentlig hva de er ute etter av resultater.

Han mener det aller viktigste er at de som skal prestere er involvert i en slik prosess på forhånd, og at de får eierskap til målsetningen.

– Det kan gi energi gjennom hele mesterskapet, inkludert den siste avgjørende kampen.

– Kan det være noen negative følger av at man går ut og sier VM-gull er målet?

– Noen kan bli bundet av gullordet. Det kan være krevende. Samtidig viser erfaringen at det er vanlig å tenke slike tanker «innvendig» eller i gruppen, men at man nødvendigvis ikke går ut med det offentlig.

– Det er trolig mer vanlig å si, ikke minst blant amerikanere, at «jeg skal ta gull»?

– Ja. Enkelte utøvere blir giret av gull som offentlig mål, men det er få som gir det til kjenne. Det aller viktigste er at det virker for dem det gjelder.

Har mer å gå på

For Sander Sagosen er det ingen tvil. Han mener noe annet enn å gå for gull er dumt. Selv er han kåret til verdens beste håndballspiller. Da er det naturlig å tenke stort også for laget.

Han ser for seg at Norge skal stå øverst på pallen når VM-finalen er ferdig 27. januar. Bakgrunnen for den offensive holdningen er at også medspillerne har skaffet seg mye internasjonal erfaring siden VM-finalen for to år siden.

Det gjelder også de yngre, som Alexander Abelvik Rød, som ble proff i Flensburg etter VM-sølvet:

– Jeg har steintro på det vi holder på med. Laget har lagt ned utallige treningstimer for å være et lag å regne med i fremtiden, sier 21-åringen.