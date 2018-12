Herrem: – Hvis jeg får en takling, holder jeg på å tisse på meg. Det er slik det er når man har født.

Her er noen av julevarene det er priskrig på i år

Kan Norge slå tilbake? Følg kampen mot Tsjekkia her

Saken oppdateres.

BREST: – Jeg er klar for hva det måtte være, sa Camilla Herrem da hun møtte et samlet pressekorps i hallen mandag kveld. Det var før kampen mot Tsjekkia, som hun ikke skal spille.

Interessen for Sola-spilleren var stor. På spørsmål fra Aftenposten om hvor langt unna hun er 100 prosent, svarte hun:

– Jeg føler at jeg er der nå. Det er småting. Hvis jeg får en takling, holder jeg på å tisse på meg. Det er slik det er når man har født.

Måtte skynde seg

Hun ble mor til vesle Theo i juli. Han ble med på flyet til Oslo, men dro med familien videre til Trondheim. Det var planen før hun visste at hun skulle til EM.

Men da oppringningen kom søndag formiddag, fikk mamma fart på seg.

– Jeg måtte i boden og finne frem tøyet fra i fjor, ler hun.

Det ble fly til Oslo søndag, og reise til Brest mandag via Paris.

Hun er innstilt på at det kanskje ikke blir noe spilling i det hele tatt, men har mye å bidra med likevel.

– Jeg skal hjelpe kantspillerne som er utpå. Og guide litt der.

Hun synes at hun tar den nye rollen helt fint, den som en slags reserve, men sier på engelsk: så nær, og likevel så langt unna.

Kjenner alle godt

Hun kom hit i bussen sammen med sine lagvenninner, som hun kjenner så godt. Herrem har kjempelyst til å entre banen, slik hun har gjort i 12 foregående mesterskap på rad. Det kan bare skje hvis en annen spiller utelates av troppen.

Usikkert på venstrekanten

Foranledningen til at hun ble hasteinnkalt, er flere. Først og fremst at Sanna Solberg ikke har vært helt på høyden. Ledelsen kunne ikke bare ha én venstre kantspiller i resten av mesterskapet, hvis ikke Thea Mørk hadde fått klarsignal mandag.

For det andre tar det lang til å forflytte seg fra Sola til det nordvestlige hjørnet av Frankrike.

– Jeg har ikke vært i denne rollen før, sier Herrem, som også skal bidra med godt humør. Og hun tror at et åpningstap for Norge mot Tyskland, ikke behøver å ha noe å si.

Hun tar seg til hodet og sier: - det ble gull da vi gjorde det samme i Brasil. Det husker jeg.

Herrem var tredjevalg

Sanna Solberg og Thea Mørk ble valgt som venstre kantspillere da laget ble tatt ut. Det gjorde Herrem frustrert, men ikke mer enn at hun lovet å komme kraftig tilbake.

Nå er hun tilbake, men først tirsdag får hun vite om hun får sette foten på parketten i ordentlig kamp. Neste oppgjør er mot Romania onsdag.

Herrem skal trene med laget på tirsdag, og svært mye avhenger av hvordan innsatsen til Sanna Solberg og Thea Mørk vurderes.

Solberg har en fordel fordi hun også kan spille toer i forsvar og dermed kan bekle flere roller. Derfor var hun sikker ved uttaket for noen uker siden.

Solberg har ikke fått ut det vet at hun kan. Mot Tsjekkia mislyktes hun i mye, både i forsvar og angrep. Det ble kun ett mål.

Herrem er glad for å være tilbake på «verdens bestelandslag» som hun sier.

– Det er bare slik det er.

Thea Mørk har hatt sin skade i låret, ikke veldig alvorlig, men nok til at hun ble spart i åpningskampen. På trening mandag før kampen var hun med fullt og helt og ble tatt ut i 16-kvinnerstroppen.

Det er lov til å bytte spillere i troppen underveis. Flere norske har opplevd å bli tatt ut, som Stine Bredal Oftedal tidlig i karrieren. Hun svarte umiddelbart, og har for lengst fått en nøkkelrolle i landslaget.