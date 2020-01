Hjemmehåp vraket i EM-uttaket. Veterankeeper er også plassert på tribunen.

En månedlig økonomidate gjør det mulig for dem å spare 20 prosent av inntekten

Nå har Trondheims-investoren kjøpt eiendommen han har jaktet i 15 år for 26 millioner

Fengslet for drapstrusler mot Sandberg og Letnes: – Jeg har ikke vært ute av huset på tre dager

Håvard (46) var lenge sentral i TUIL. Nå er han klar for ny trenerjobb.

Hjemmehåp vraket i EM-uttaket, Sæverås inn for Christensen

Fengslet for drapstrusler mot Sandberg og Letnes: – Jeg har ikke vært ute av huset på tre dager

Mann varetektsfengslet for drapstrusler mot Per Sandberg og Bahareh Letnes

Saken oppdateres.

Lagene har med 16 spillere fra start. Det er åpent for opp til seks bytter i løpet av EM, to i hver av fasene av mesterskapet.

De norske målvaktene blir dermed Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås. Sistnevnte har bare et svært kort innhopp i 2018-VM bak seg fra mesterskap. Det er Sola-mannen Christensen som har vært Bergeruds makker i de seneste mesterskapene.

Aar er trondheimsgutt, men ser nå ut til å gå glipp av kampene på hjemmebane.

Norge starter EM mot Bosnia-Hercegovina fredag. Så venter Frankrike (søndag) og Portugal (tirsdag).

De to beste fra puljen går til hovedrunden i Malmö. Der skal lagene gjennom fire nye kamper. De to gruppetoppene er klare for semifinaler i Stockholm.