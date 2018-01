«Hvis jeg ikke blir verdens beste en dag, så gjorde jeg iallfall et ærlig forsøk»

Saken oppdateres.

POREC: – Cirka fire minutter, sier en i landslagets støtteapparat og setter i gang stoppeklokken.

Sagosen er den eneste på håndballguttas første pressetreff i Kroatia som trenger en egen person som følge blant journalistene.

Så er også den gule lappen han har fått med alle mediene som vil snakke med ham full av aviser og TV-stasjoner.

Det er ingen tvil om hvem som er den aller største stjernen før Norges åpningskamp mot den regjerende verdensmesteren.

For trønderen er ikke hvem som helst.

Da han i sommer meldte overgang til gigaklubben Paris Saint-Germain trodde de aller fleste, han selv inkludert, at 22-åringen iallfall ville trenge litt tid på å etablere seg blant verdensstjernene.

Det viste seg å være unødvendig.

– Det har først og fremst vært ekstremt lærerikt og gøy. Jeg har gått inn og fått en sentral rolle og gode kompiser. Det har vært en enormt morsom og stor opplevelse, sier han til Aftenposten.

Alle frykter Norge nå

Fredag kveld står hans nye hjemland på motsatt halvdel. Sagosen vet at franskmennene har respekt både for han og laget.

– De frykter Norge, de frykter kontraspillet vårt. Alle vet at vi har gode spillere nå. Det er ikke morsomt å møte Norge, sier han.

I møte med journalistene dagen før EM-åpningen ser Sagosen ut til å være full av selvtillit på en veldig jordnær og avbalansert måte.

Han har aldri sett noen grunn til å legge skjul på at han vil bli verdens beste håndballspiller.

– Jeg tenker at presset jeg legger på meg selv er mye større enn det som kommer utenfra. For meg er det sånn at hvis jeg ikke blir verdens beste en dag, så gjorde jeg iallfall et ærlig forsøkt og turte å si det høyt. Jeg prøvde alt jeg kunne, sier Sagosen.

Sander Sagosen Født: 14.9.1995 Klubber: Charlottenlund, Kolstad, Haslum, Aalborg, Paris Saint-Germain Høye: 195 cm Landskamper/-mål: 68/258 Meritter: Dansk seriemester i 2017. VM-sølv i 2017. På all star-laget i EM 2016 og VM 2017. Aktuell: Nøkkelspiller for Norge i EM i Kroatia.

– Han er god på alt

Lagkameratene ser heller ikke noen grunn til at trønderen ikke skulle legge listen der.

– Det er lett å trekke frem superlativene når jeg snakker om Sander. Han har tatt seg inn i verdenstoppen ubeskrivelig fort. Vi er sjeleglade for at han er norsk og kan være sjefen på banen for oss, sier veteranen Bjarte Myrhol.

Keeper Torbjørn Bergerud mener Sagosen er tilnærmet komplett som spiller.

– Han kan jo alt som handler om håndball. Han er også en fantastisk dyktig forsvarsspiller, og veldig taktisk. Fra trening til kamp og forberedelser, han er god på alt, sier Bergerud.

Han ser ingen grunn til at Sagosen ikke skal lykkes med drømmen om å bli den aller, aller beste.

– Han kommer til å bli best

Trener Christian Berge mener måten eleven hans har gått inn og tatt kommandoen på et av verdens beste klubblag sier veldig mye.

– Det viser at han er sterk både mentalt og faglig. Det skal noe til å gå inn og ta den rollen som han har fått. Han får veldig mye tillit fra treneren, noe som er veldig bra.

– Hvilken posisjon har han opparbeidet seg i håndballverden nå?

– Det vet jeg ikke, men jeg skal love deg at han ikke bryr seg så veldig mye om det heller. Han er veldig glad i å spille håndball og sier at han vil bli verdens beste. Det kommer han til å bli, men det er ikke noe han går og tenker på. Er det en kar som har beina på jorden, så er det han.

Berge sier Sagosen liker å være omdreiningspunktet og den det handler om.

Norge i mesterskap Slik har Norge gjort i det i herremesterskapene i håndball siden 2005. Under Gunnar Pettersen: 2005 VM: 7 2006 EM: 11 2007 VM: 13 2008 EM: 6 2008 OL: Ikke kvalifisert. Under Robert Hedin: 2009 VM: 9 2010 EM: 7 2011 VM: 9 2012 EM: 13 2012 OL: Ikke kvalifisert 2013 VM: Ikke kvalifisert 2014 EM: 14. Under Christian Berge: 2015 VM: Ikke kvalifisert 2016 EM: 4 2016 OL: Ikke kvalifisert 2017 VM: Sølv. Kilde: NTB

En ganske morsom følelse

TV 3s håndballekspert, Frode Kyvåg sier det ofte kan være utfordringen for trenere når de har så gode spillere tilgjengelig.

– Alle gode lag har den type ekstreme enere. Da handler det om to ting. Det ene er å få ut den spisskompetansen så mye som mulig, samtidig som det ikke går utover det kollektive. Det synes jeg Berge har klart det utmerket med Sagosen, sier den tidligere suksesstreneren.

Han mener at det norske håndballfenomenet vil være helt i det øverste sjiktet i verden de neste ti årene hvis han unngår de store skadene.

Da Sagosen slo gjennom på landslaget var det ingen selvfølge at Norge skulle reise til mesterskap og være en av de aller største medaljefavorittene, men slik har det blitt etter EM-semifinale og VM-finale i de to siste mesterskapene.

– Det var alltid det som var drømmen da jeg fulgte med på EM, VM og OL, at jeg skulle spille i de avgjørende kampene. Det er veldig kult at vi nå kan gå inn på et spillermøte og si at ambisjonen er å ta medalje. Det er en ganske morsom følelse.