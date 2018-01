Saken oppdateres.

POREC: Fredag kveld åpnet Norge og Frankrike EM med et fyrverkeri av en håndballkamp.

Det var teknisk briljans, skudd harde som raketter og fysiske nærkamper så røffe at det tidvis minnet mer om et brytestevne.

Når Johannessen hamret inn det ene prosjektilet etter den andre, var det smått utrolig å tenke på at noen mener håndball er en feminin greie som kun jenter skal holde på med.

Likevel var det meldingen han fikk høre i oppveksten.

– I mitt miljø var det ekstremt stigmatiserende for gutter å spille håndball. Det var en jenteidrett. Det syntes jeg ingenting om, for det er en tøff idrett som er ekstremt fysisk. For meg var det litt merkelig når de kom med argumenter som ikke ga mening i mitt hode.

Forbildene som er viktige

For hver gutt som spiller håndball i Norge, er det to jenter som gjør det samme.

Den klare overvekten av jenter skiller seg veldig fra våre danske og svenske naboer, forteller Kirsten Birkeland, kommunikasjonssjef i Norges Håndballforbund.

Hun mener den enorme suksessen til det norske kvinnelandslaget er en av forklaringene.

– Det med forbilder er kjempeviktig for rekrutteringen. At guttene nå er på TV og har suksess er veldig bra. Vi tror det er en årsak til at håndball blir sett på som en typisk jenteidrett. Der er det forbilder som har levert over lang tid, sier Birkeland.

Mer macho for svensker og dansker

Johannessen merker stor forskjell fra Norge til Danmark, hvor han nå er proff.

– Jeg tror at de der og i Sverige ser på håndball som en mye mer macho sport. I Danmark er det en av de tøffeste sportene du kan drive med, nesten alle guttene går på håndball der, sier rogalendingen.

«Et lite blikk på frafallsproblematikken viser at norsk håndball (som annen idrett) har en utfordring med tanke på å beholde flere spillere lengre», heter det i forbundsstyrets årsrapport for 2016.

I 2013/14-sesongen spilte 2093 gutter født i 2000 håndball. Tre år senere var bare 1014 av dem fortsatt aktive.

Birkeland forteller at det i 1992-kullet bare var rundt 300 gutter som fortsatt spilte da de var 18 år.

Håndballen har et større frafall tidligere i tenårene enn for eksempel fotball og ishockey.

I 2015 ble prosjektet Klubbhuset satt i gang for å få flere til å spille lenger. Målet er en vekst på 10 prosent i ungdomsgruppen.

– Vi vet at mange gutter som slutter blir veldig stillesittende. Alle klubbene skal involveres og kvaliteten på treningene skal øke. Det er mange grunner til unger slutter å spille, vi kan bidra med morsommere trening, sier Birkeland.

Må velge mellom idretter

For Johannessen kunne håndballkarrieren tatt slutt allerede som 12-åring.

Laget han spilte på i Forus og Gausel IL ble lagt ned fordi det ikke lenger var nok spillere.

Han byttet til Viking, men to år senere skjedde akkurat det samme der.

– Det var mange som spilte fotball, og der skulle de trene 4–5 ganger i uken. Mange klarte ikke belastningen med to treninger på samme dag.

– Kunne det gjort at du også sluttet?

– Jeg satt lenge med tanken selv, for jeg spilte også begge deler, men så synes jeg håndball var veldig kjekt.

Det var først da Johannessen var 17 år at han sluttet med fotball og satset alt på håndball.

Han tror en av årsakene til at mange gutter slutter tidlig med håndball, er at de blir tvunget til å velge den ene eller den andre idretten.

Kåret til årets lag

En som brenner for problematikken er landslagssjef Christian Berge. Hjemme på Elverum trener han et lag med gutter på 12 år.

Han har en medisin han håper skal gjøre at flest mulig av dem blir med også inn i tenårene.

– Som trener tenker jeg at jeg skal gjøre det så morsomt for guttene at de vil komme i hallen hver eneste gang. Det handler om å være forberedt som trener. Vi må være klare til å ta imot alle ungene som kommer. Det er en stor, men viktig oppgave, sier trønderen.

Til tross for at bare én tredjedel av håndballspillerne i Norge er gutter, går ikke Berge med på at det henger igjen et inntrykk av at det er en jenteidrett.

– Det har aldri vært sånn for meg. Hvis du så kampen på fredag, så var det en fight av dimensjoner utpå der. For meg er det idrett på høyt nivå og en tøff sport. Det er kunnskap, fysikk og teknikk som er moro å se på.

På Idrettsgallaen sist helg ble håndballgutta kåret til årets lag i Norge etter fjorårets VM-sølv. De merker at interessen er blitt større for det de holder på med.

– Damene har gjort det bra over lang tid. Nå merker vi at det er flere guttespillere og flere som interesserer seg for det vi holder på med. Det er morsomt, sier keeper Torbjørn Bergerud.