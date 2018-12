Irritert Hergeirsson refser EM-dommerne: – De må øve seg et annet sted

Lar sykepleierne få gratistilbud i desember: - Det er urettferdig at denne yrkesgruppa må betale for sitt eget julebord, mens andre har julebord for mange millioner

Saken oppdateres.

BREST: Landslagstrener Thorir Hergeirsson kastet inn en brannfakkel under EM. Han har gjort det samme før.

Han irriterer seg på at dommerne ikke er gode nok til å dømme denne type mesterskap.

FIKK DU MED DEG DENNE? Brast sammen i gråt da hun måtte forlate banen: – Forferdelig trist

– De har ambisjoner og ønsker om å bli best, men de må øve seg et annet sted, sier han om flere av dommerparene som dømmer i årets EM.

Maria og Safia Bennani fra Sverige dømte Norge-Tsjekkia, som endte 31–17. Den norske landslagssjefen mener ikke at Norge ble verre straffet enn Tsjekkia i denne kampen, og han sier at også hans lag gjorde feil.

Dette er en prinsipiell debatt han ønsker å få frem, og mener dette:

– De beste dommerparene er ikke her. De dømmer i herrenes mesterskap. De nest beste dømmer i Champions League. Hva er likestillingen i det? Det har jeg ikke noe svar på.

Må øve på lavere nivå

Han mener at skal dommerne holde et høyt nivå, må de øve i mesterskap for yngre aldersklasser. Og skal de bli gode, som spillerne, må de være profesjonelle og få betalt.

– De kvinnene som er dommere i et mesterskap har sin fulle hyre. Men vi gjør altså feil vi også. De prøver å gjøre så godt de kan. Det blir veldig vanskelig hvilken linje de legger seg på. Det slår begge veier. Det er ikke urettferdig dømming.

Hergeirsson gjentar at han ikke kritiserer dommerne som sådan, men mer Det europeiske forbundet (EHF), som setter dommerne inn i et EM.

– Jeg kritiserer ikke at det blir dømt feil mot oss. De dømmer 50–50. Men spørsmålet er: Hvorfor har vi ikke de beste dommerne i mesterskap for kvinner? Så kan vi si at de som er her er gode, men de beste er aldri med oss.

Vil ikke være forsøkskaniner

Hergeirsson fikk spørsmål om dommerne da han sto i mixedsonen. Han hadde også sagt det samme på TV, at han var «lei av at vi skal være forsøkskaniner for dommere».

Han gjør det for å skape en debatt.

– Jeg spør igjen: Hvorfor er det slik? Jeg har sagt det i mange år. Vi må ha profesjonelle dommere som betales for å holde på topp. De skal øve på yngre mesterskap og så skal de beste dømme på herre- og kvinnemesterskap.

MER OM KAMPEN HER: Norge slo tilbake med et brak: – Laget lignet på seg selv igjen

– Alle er ikke like gode

Tidligere toppdommer Ole Jørstad, som nå sitter i styret i Det europeiske forbundet, forteller at det jobbes knallhardt for å få frem gode dommere.

– Denne debatten hadde vi i EM i 2016 også, da Thorir sa det samme, og jeg svarte det samme.

– I hans staller er det etablerte spillere og uerfarne på vei opp. Det samme skjer i dommerstanden. Og vi kan heller ikke drive rovdrift på de beste parene, for det var et EM for herrer i starten på året. Det kommer et VM på nyåret, og Champions League pågår nå. Derfor blir det sånn. Men som sagt – vi ønsker selvsagt kvalitet. Da kan jeg si at søstrene Bonaventura, som dømte Nederland-Sverige (28–27) i kveld mandag, gjorde en kjempejobb, sier Jørstad.

Han fortsetter:

– Hergeirsson har rett på ett punkt: Vi tar ut dommere som har ulik kvalitet. Alle er ikke like gode. Så vil jeg også si at snittalderen på dommerstanden er langt lavere i dag enn den var for 15 år siden. Og det er mange gode par på vei opp, avslutter Jørstad.