Norsk triumf i skjebnekampen mot Sverige: – Vi er overlykkelige

«Se for deg at Oslo eller Vestlandet ikke hadde vært representert. Utenkelig!»

Tidligere dommerprofiler knallhardt ut mot «VM-stunt»: – Et gufs fra fortiden

Rosenborg-spiller klar for Vålerenga

RBKs styreleder: - Trist at vi holder på slik

Se oversikten for kjøpesentrene i Trøndelag: Ett senter paserte to milliarder i fjor

Trønder nekter straffskyld for grov korrupsjon

Her får du en forsmak på vårens største oppsetting på Trøndelag Teater

Her er mannen Gjert Ingebrigtsen lytter til

For en måned siden slo de Real Madrid 3–0 i Champions League. Nå skal de møte Molde

Elleve mål og toppkarakter på børsen for Norges bestemann

Saken oppdateres.

SVERIGE-NORGE: 27–30

HERNING: Det ble seier, men regnestykket er vanskelig. Det kan skje mye før Norge er klar for semifinale i Berlin fredag. Mye er avhengig av hva som skjer mellom Danmark og Sverige. Norge må slå Ungarn onsdag.

Norge visste at et norsk tap ville være over og ut.

Da det var igjen 30 sekunder, var det 30–27 til Norge. Fire mål ville vært mye bedre enn de tre som det endte med. Da Eivind Tangen skjøt utenfor i siste angrep, var den muligheten borte.

Magnus Jøndal var kampens store spiller og ble kåret til banens beste.

– I dag var det moro å være kantspiller. Jeg hadde dagen, og alt gikk inn, sier Jøndal til TV 3.

Landslagssjef Christian Berge var imponert over arbeidet spillerne la ned – bare én dag etter kampen mot Egypt.

– Det var en fantastisk innsats, sier Berge.

– Vi er overlykkelige over den seieren her. Det betyr enormt mye, fastslår Magnus Abelvik Rød.

Nerver utenpå drakten

Men det ble likevel en tøff første omgang før nordmennene ristet av seg svenskene:

– Finn frem hjertestarteren rundt omkring i de tusen hjem, sa kommentator Patrick Rowlands i NRK radio, da det gikk mot slutten av 1. omgang.

I kampen første 30 minutter bølget kampen, først med norsk ledelse, inntil Sverige overtok på stillingen 8–8.

Norge hadde en periode da de slapp inn 5–1, men klarte å snu det og kom seg til ledelse igjen og pauseresultat 17–14.

Da hadde Magnus Jøndal overbevist til de grader med varierte skudd fra vingen, og nydelige straffekast. 30-åringen er bare sikkerheten selv, og Norges toppscorer i dette VM.

Tettet igjen bakover

Forsvaret ble viktig, visste alle på forhånd. Landslagstrener Christian Berge satset på Magnus Gullerud og Michael O´Sullivan i midten. De klarte seg veldig bra, og snart var tilliten mellom målvakt Torbjørn Bergerud og muren foran ham opprettet.

Bergerud åpnet med noen redninger, men mistet litt grepet og ble før pausen byttet ut med Espen Christensen. I kampen siste kvarter var han tilbake igjen.

Sagosen gnistret

Sander Sagosen var sitt gamle jeg fra start, med det drivet og trøkket vi vet at han kan, inkludert finurlige baller inn til strekspiller Bjarte Myrhol. De to har en egen kjemi, men akkurat i denne kampen trengtes alle mann til pumpene.

Myrhol, Jøndal, Sagosen og lagkameratene kastet seg etter ballene. Tæl er stikkordet. De ville rett og slett ikke tape for svenskene.

O’Sullivan var nest sist på syv av målene i 1. omgang. Magdeburgs norske proff er sentral i forsvar, men også en fotrapp og med riktig blikk i angrep. Og da Magnus Abelvik Rød kom inn på høyre bakspillerplass, knallet han inn to susere.

Det var høyt tempo i kampen. Mange lag har etter hvert tatt etter Norges kontringer, og ikke minst rask start etter at motstanderne har fått mål.

Men utspillene til kantene fungerte, og Kristian Bjørnsen kom mer til sin rett enn han har gjort i de tidligere VM-kampene.

I 2. omgang var lenge norsk dominans og syvmålsledelse på det meste. Men svenskene ga seg ikke. Det skal de ha.

– Magnus Abelvik Rød – du er vår frelser, ropte NRK-kommentatoren ut.

For målene til den langlemmede unggutten ble også svært viktige. Men aller viktigst var 30-åringen Jøndal, venstrekanten som aldri bommer. Han scoret elleve mål og ble kåret til banens beste.

Målvakter i spill

Før kampen ble det snakket mye om Sveriges suverene målvakter Mikael Appelgren og Andreas Palicka. De spiller ikke bare sammen på landslaget, men også på klubblaget Rhein Neckar Löwen. De byttet på å stå, akkurat som de norske.

Og de slapp inn flere mål enn den norske duoen.