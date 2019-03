Klasseforskjell da Vipers feide Byåsen av banen

The Prodigy avlyser alle konserter etter dødsfall

Boligkjøpet ble et mareritt – tilkjent millionerstatning i retten

Drømmedebut for Selnæs i Kina: Scoret for første gang siden 2015

Slik ble fire vinnerskaller til et gullag: – Det er kommet mange tårer

Saken oppdateres.

BYÅSEN – VIPERS 18–32 (7–17)

KOLSTAD ARENA: Byåsen fikk det tøft når serieleder Vipers kom på besøk til Trondheim. Det tok ikke lang tid før kristiansandslaget dro ifra, og Byåsen klarte aldri å hente opp ledelsen.

1595 tilskuere hadde tatt turen for å få med seg håndballfesten i Kolstad Arena. Kolstad tapte først 26–36 mot Arendal, før Byåsen tapte 18–32 mot Vipers.

Byåsen havnet tidlig bakpå

Byåsen-keeper Andrea Austmo Pedersen som skal spille for Vipers neste sesong, startet kampen med to fine redninger. Noe som hindret Vipers i å ta en tidlig ledelse. Faktisk var det Byåsen som scoret kampens første mål ved Julie Bøe Jacobsen.

Men det tok ikke lang tid før Vipers som har seks landslagsspillere begynte å dra ifra. Etter 15 minutter var stillingen 3–10 til kristiansandslaget.

Klasseforskjell på lagene

På stillingen 4–11 bestemte Byåsen-trener, Atle Oliver Johansen, seg for å ta timeout. Noe umiddelbar effekt fikk ikke pausepraten, Vipers fortsatte å skyte og Austmo Pedersen måtte fortsette å plukke baller ut fra eget mål.

I motsatt ende sto Vipers-keeper Katrine Lunde som en levende vegg. I den første omgangen sendte Byåsen av gårde 19 skudd og kun syv av dem gikk i mål.

Vipers som kun har tapt en kamp denne sesongen var effektive da de angrep og til pause var stillingen 17–7 til kristiansandslaget.

Rolig start på andre omgang

Syv minutter ut i andre omgang sto begge lag med to mål. Gode keepere og solid forsvarsspill var grunnen til at det ble en målfattig start på omgangen.

Det var lett å se at rødtrøyene hadde bestemt seg for å levere bedre enn hva de gjorde i første omgang. Byåsen brukte 20 minutter på å score like mange mål som de gjorde i første omgang.

Selv om Byåsen spilte bedre i andre omgang, var det også tydelig at Vipers ikke spilte med samme tempo som i den første omgangen.

Nøkkelspillerne Katrine Lunde og Jeanett Kristiansen tilbakte store deler av andre omgang på benken for Vipers, noe som åpnet forsvaret deres opp.

Byåsen tapte kampen 18–32.

Byåsens bakspiller Teodora Tomac kan likevel smile når hun møter søster Marta Tomac i neste familieselskap. Byåsen-spilleren kan trøste seg med å ha scoret flere mål enn søsteren sin.