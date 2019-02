Kolstad gikk på sitt sjette tap på rad

Fotballradioen under Jerv-Start: - Risholt mener mur er tull

– Jeg får en bedre og bedre følelse for hver dag som går. Det betyr at jeg har tatt en bra avgjørelse.

Saken oppdateres.

KOLSTAD - DRAMMEN 26–28

KOLSTAD: Kolstads marerittstart på 2019 ser aldri ut til å ta slutt. Onsdag kveld ble tapsrekken forlenget med nytt nederlag hjemme mot Drammen.

Nå har trønderne tapt seks strake kamper i eliteserien.

Nervøs start

I det som isolert sett var en oppløftende kamp for Kolstad, startet oppgjøret på verst tenkelig vis.

Enkle feilpasninger i angrep gjorde at Kolstad kun scoret én gang i løpet av de første åtte minuttene. Defensivt var Kolstad på nivået som de viste i høstsesongen, med gode blokkeringer, aggressivt forsvarsspill og et par gode redninger av keeper Lars Eggen Rismark.

Men Drammen var skarpere i begge ender av banen og ledet fortjent 6–2 etter 12 minutter spilt. Da tok Kolstad-trener Stian Gomo en timeout for å justere laget.

Comeback

Det ga laget en enorm effekt.

I angrepet etter timeouten skaffet William Aar hjemmelaget straffekast og ikke minst en to minutters utvisning til Drammen. Straffen satte Roar Forbord i nettet.

Minuttet senere snappet Kolstad ballen fra Drammen og Martin Tangvik kunne sette ballen i åpen kasse, men bommet på forsøket til stor fortvilelse for hjemmefansen.

Men det var likevel håp å spore for Kolstad. Trønderne fikk mer fart i angrepene og fortsatte den gode jobben i bakre rekker. Da Håkon Følstad banket inn ballen i nettmaskene etter 20 minutter spilt, var Kolstad plutselig kun bare ett mål bak med 7–8.

Bakerst hos Kolstad vartet Eggen Rismark opp med den ene briljante redningen etter den andre, og framover ordnet stortalentet Sander Rønning 8–8 og Håkon Følstad 9–9.

William Aar hadde muligheten til å sende trønderne i ledelsen, men blåste ballen langt over mål. Da tok Drammen-trener Kristian Kjelling også i bruk en timeout etter en kruttsterk Kolstad-periode. I sluttminuttene ordnet gjestene et par raske scoringer og gikk inn til pause med 11–9.

Drømmeåpning

Kolstad innledet 2. omgang med én mann mer på banen etter at Drammen pådro seg utvisning på tampen av 1. omgang. Det utnyttet trønderne til det fulle med to raske scoringer på blank kasse etter at drammenserne spilte uten keeper i angrep.

Men etter at trønderne igjen hadde klart å komme ajour, gikk gjestene etter hvert opp i en ny tomålsledelse til 15–13.

Nok en gang kjempet Kolstad seg inn i kampen og scoret 16–16 og tente et nytt håp hos hjemmefansen om årets første seier.

Drammen sterkest

Dessverre ble det med drømmen for Kolstad.

Hjemmelaget hang med helt fram til midten av 2. omgang, før Kjelling og co. festet grepet om oppgjøret. Drammen gikk opp i en komfortabel 23–19-ledelse med snaut 10 minutter igjen av kampen. De rødkledde gjorde et hederlig forsøk på å hente opp Drammens ledelse, men tapte til slutt 26–28.

Kolstads målscorere: William Aar 8, Håkon Følstad 5, Rasmus Carlsen 3, Tom Kåre Nikolaisen 3, Roar Fikse Forbord 3, Sander Rønning 1, Daniel Brandmo 1, Thor Magnus Five 1, Martin Tangvik 1.