Kolstad til sluttspillet etter drømmekamp

KOLSTAD-ARENDAL 25–19/BODØ-FALK HORTEN 34–28

Det handlet om sluttspillplass for Kolstad onsdag kveld, men da måtte to ting skje: Kolstad måtte slå et sølvjagende Arendal hjemme i Husebyhallen, samtidig som et Bodø uten noe å spille for måtte vinne sin hjemmekamp mot Falk Horten.

Med det som utgangspunkt var det egentlig lite som tydet på at Kolstad skulle lykkes med oppdraget, for Stian Gomos menn har hatt en sesong langt under pari etter å ha flagget medaljeambisjoner før sesongstart.

I Bodø gjorde nordlendingene jobben sin og vant 34–28.

Det gjorde også Kolstad, til tross for at laget gikk ti minutter uten å score midtveis i den andre omgangen.

Anført av en formidabel keeperoppvisning av Lars Eggen Rismark bakover, og en solid forestilling av Kristoffer Østmo fremover, sikret Kolstad seieren 25–19.

Dermed kunne hele Husebyhallen bryte ut i et jubelbrøl da sluttspillplassen var i boks.

Defensivt drømmeløp

Lagene fulgte hverandre tett i intime Husebyhallen og målene rant inn i en særdeles tempofylt åpning. Kolstad fikk bedre og bedre dreisen på forsvarsspillet sitt, samtidig som keeper Lars Eggen Rismark spilte seg opp utover i den første omgangen.

Men på stillingen 11-11 drøye fire minutter før pause mistet Kolstads Ronald Putans ballen, og Arendal skulle kontre inn ledermålet.

Da sto Kristoffer Østmo frem med et fantastisk returløp. Han fikk snappet ballen i siste liten, og satte i gang en Kolstad-kontring på direkten.

Den endte med scoring av Elias Thome, og det var starten på en meget fin Kolstad-periode. Hjemmelaget holdt tett bakover resten av omgangen, mens Arendal ikke maktet det samme.

Dermed gikk Kolstad til pause med ledelsen 14-11. På samme tid ledet Bodø 22-15 over Falk Horten, og rødtrøyene fra Trondheim Sør lå særdeles godt an med tanke på sluttspillplass.

Knallstart etter pause

Festen fortsatte like etter pause. Arendal var skikkelig rystet, og fikk fryktelig lite til. Kolstad, med den uredde unggutten Thome på høyrekanten, økte ledelsen til 17-11 før bortelaget scoret sitt første mål etter pause.

I mens holdt Bodø stand i nord og ledet 25–18.

Fullstendig stopp

Men så smalt det på begge arenaer. Det begynte å stokke seg for Kolstads angrepsspill, og hjemmelaget gikk ti minutter uten scoring. Keeper Eggen Rismark sto imidlertid strålende, og derfor scoret ikke Arendal mer enn tre mål i løpet av de ti minuttene. Kolstad beholdt en 18–15-ledelse til tross for den katastrofale angrepsperioden.

Akkurat samtidig stoppet det opp for Bodø. I løpet av sju minutter var ledelsen redusert til 25–24.

Scoringer av Roar Fikse Forbord og Kristoffer Østmo avsluttet Kolstads scoringstørke, og Bodø våknet - som på bestilling fra Trondheim - i tide.

Kolstad kjørte over Arendal mot slutten, og vant til slutt 25–19.

Dermed blir sesongen forlenget for Kolstad, som er klare for kvartfinalen i sluttspillet etter å ha sikret seg åttendeplassen i eliteserien i aller siste liten.