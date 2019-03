Kolstad tok et langt steg mot semifinale i sluttspillet etter mektig snuoperasjon

- Jeg føler at de siste 2,5 årene har vært en straff i seg selv

Saken oppdateres.

Drammen 23–27 Kolstad

Kolstad slo storfavoritt Drammen i den første sluttspillkampen onsdag kveld etter en vanvittig sterk snuoperasjon.

Trønderne lå under 1–6 etter 10 minutter spilt, og den lille selvtilliten Kolstad fikk etter årets første seier mot Falk virket helt borte.

Men plutselig våknet den danske stjernespilleren Rasmus Carlsen til live og ble et eneste langt mareritt for Drammen å håndtere. Dansken scoret hele 11 mål i onsdagens oppgjør.

Roar Fikse Forbord ordnet 26–23 med under minuttet igjen av kampen, og dermed var kampen punktert.

Daniel Brandmo satte kronen på verket med 27–23 helt på tampen, noe som også fastsatte sluttresultatet.

Hvis Kolstad vinner på hjemmebane om en uke, så er trønderne klare for semifinale i sluttspillet.

Tordentale

Trønderne fikk en marerittstart på kampen og lå under 1–5 allerede etter åtte minutter spilt.

Kolstad-forsvaret klarte ikke å tukte Joakim Hykkerud på linja, mens Drammen-keeper Andreas Björkman-Myhr sto som en levende vegg. Det var rett og slett ingenting som fungerte for de rødkledde.

Men etter en tordentale fra Stian Gomo i en tidlig timeout kjempet Kolstad seg inn i kampen.

På stillingen 1–5 måtte Kolstad-trener Stian Gomo ta timeout, der han ga laget en liten tordentale på det som ikke fungerte.

Slo tilbake

Etter hvert fikk Kolstad bedre kontroll på Hykkerud og kjempet seg inn i kampen.

I 2. omgang var Kolstad bare ett mål med snaut 20 minutter igjen av kampen, men trønderne lå ett eller to mål bak i store deler av omgangen.

Men syv minutter før slutt banket danske Rasmus Carlsen inn et vakkert langskudd til 23–23, og plutselig var trønderne ájour og på vei mot en kruttsterk snuoperasjon.

Kolstad-spillerne var best i sluttminuttene og gikk seirende ut av kampen.

For herrene spilles det best av tre kamper. Det betyr at hvis Kolstad vinner i Kolstad Arena neste onsdag, så er trønderne videre til semifinale.