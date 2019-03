Kolstads tapsrekke tar ikke slutt

Den skjulte skidalen: Her kan du stå på ski nesten året rundt

Saken oppdateres.

Kolstad 26–36 Arendal (10–17)

Kolstad er fremdeles på jakt etter årets seier etter at det ble et nytt tap imot Arendal i Kolstad Arena. Trønderne hang med det første kvarteret, men etter det var det full stopp for Stian Gomos menn.

Til slutt tapte trønderne fullt fortjent 26–36 mot topplaget.

Levende vegg

Kolstad-keeper Lars Eggen Rismark startet briljant med tre redninger på de fire første skuddene til Arendal og gjorde at trønderne slapp å få en marerittstart på kampen.

Men Kolstad var ikke giftigere enn kveldens motstander og bommet på deres sjanser i starten. Kristijan Jurisic i Arendal-buret viste fram et par spektakulære redninger i åpningskvarteret og holdt et minst like høyt nivå som sin kollega på motsatt side.

Ny kollaps

Rødtrøyene holdt følge med gjestene i åpningsminuttene, og tok attpåtil ledelsen etter 14 minutter til 6–5. Dessverre for hjemmefansen rakk de knapt å juble ferdig før Arendal var oppe i en firemålsledelse fire minutter senere.

Da bestemte Stian Gomo seg for å ta timeout i en periode Kolstad var fullstendig på villspor.

Kampbildet forble uendret i Kolstad Arena og Arendal økte forspranget til 9–15. Ronald Putans, William Aar og resten av hjemmelagets spillere klarte ikke å score, mens de i ankomst ble løpt i senk.

Til pause var stillingen 10–17 etter at gjestene var langt hvassere enn Kolstad foran begge bokser det siste kvarteret før hvilen.

Målbonanza

I starten av 2. omgang var det et heltent Kolstad-lag som gikk utpå parketten for å rette opp inntrykket etter en begredelig avslutning på 1. omgang. Framover traff rødtrøyene bedre på skuddene, men nå sviktet det bakover for Kolstad.

40 minutter ut i kampen var stillingen 16–24 etter en haug med scoringer av begge lag.

Etter hvert måtte hjemmelaget stå høyere med laget og prøve å snappe pasninger i angrepene til Arendal. Men trønderne var sjanseløse på å bryte den eviglange tapsrekka deres.

Resten av kampen ga Kolstad-trener Stian Gomo flere unggutter og spillere som ikke har fått spille så mye sjansen. Det endte til slutt 26–36 i Kolstad Arena.