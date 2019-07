Kristoffer Ventura håvet inn fast plass på PGA-touren etter ny proffseier

I Trondheim blir det utsatt, mens her har man sortert matavfall i 26 år

Saken oppdateres.

Kristoffer Ventura spilte seg inn blant den ypperste eliten med søndagens seier i Pinnacle Bank Championship i Nebraska. Det var hans andre turneringsseier på Korn Ferry-touren, som er nivået under PGA. Den første kom for tre uker siden.

24-åringen blir den andre nordmannen i historien til å innkassere det eksklusive PGA-kortet. Henrik Bjørnstad var fast inventar på verdens gjeveste golftour i 2006 og 2010.

– Da skal vi til PGA-touren neste år. Jeg er superglad for det, sier Ventura i et videoklipp lagt ut av Korn Ferry Tour på Twitter.

Til pressen la han til at han er «stolt over alle som har vært involvert». Ventura kom til helgens turnering med mål om å sikre seg PGA-plassen, men kunne til slutt også feire sin andre proffseier.

Klarte det på kort tid

Nordmannen taklet presset det var å være i ledelsen gjennom helgen. Før søndagens avslutning var han i tet med ett slag, og etter en 70-runde vant han to slag foran amerikanerne Andres Gonzalez og Chad Ramey.

Med seieren spratt Ventura opp til en sterk 5.-plass på Korn Ferry-tourens poengliste. Siden det bare er tre turneringer igjen av årets sesong, er han garantert å bli blant de 25 beste som får slippe til på PGA-touren i 2020, skriver Norsk Golf.

Det har Ventura klart på imponerende kort tid. Han har spilt langt færre turneringer enn det som er vanlig i jakten på en PGA-plass.

– Utrolig imponerende

Henrik Bjørnstad har fulgt Venturas utvikling lenge. Han mener 24-åringen har gått litt under radaren hos folk flest i sommer.

– For oss som har kjent han lenge, er det ikke overraskende. Han har fått litt mindre oppmerksomhet enn Viktor (Hovland) den siste tiden, men han har vært en fantastisk golfspiller siden han var 13 år. Siden har han bare hatt en kjempeutvikling jevnt og trutt, sa den tidligere golfproffen til Aftenposten i helgen.

– Det er utrolig imponerende. Vi vet hvor tøft det er der borte. Korn Ferry-touren har et utrolig høyt nivå, og at Kristoffer allerede har vunnet én, kanskje to, seiere etter å ha kommet rett ut fra college ... Man blir litt målløs av de resultatene de viser og golfen de spiller, sa han videre før Ventura fullførte jobben og vant i Nebraska.

Hovland kan slå følge

Norsk golf er virkelig i dytten om dagen. Viktor Hovland har skapt mange overskrifter for sine bragder som amatørspiller og deretter stødige spill som sylfersk proff. Han har i sommer greid cuten hver gang og vært dårligst nummer 16 i de tre siste PGA-turneringene.

Oslo-gutten satser også på å kvalifisere seg til neste års PGA-tour. Skal han klare det, må Hovland bli blant de 25 beste sammenlagt over tre turneringer i Korn Ferry-tourens sluttspill i august og september.

Bjørnstad er i dag golfkommentator for Eurosport. Han merker trykket etter at to nordmenn har glimtet til samtidig.

– Det betyr enormt mye. Oppmerksomheten spesielt Viktor har hatt de siste månedene, er helt enorm. Jeg merker engasjementet i Norge når han gjør det bra, og vi trenger gutta i TV-skjermen for å skaffe interesse. Media tar tak, barn vil begynne å spille og det blir enorme ringvirkninger som gjør at vi kan få nye spillere.