Byåsen-profilene kaster klærne for Rosa Sløyfe-aksjonen

Dette er «fy-» og «ja-maten» for treningsglade

Rune er «borgermester» for teltbyen som skal huse 6700 mann

Utført hærverk ved to moskeer i Trondheim sentrum

Frp-profil fikk utbetalt penger for en lang rekke turer han ikke var på

Filmet flere lovbrudd og la dem ut på Snapchat - der han har over 50 000 følgere

Seksåringer i skolen: - Det er ekstra viktig at seksåringer får leke

Kunne endelig smile for seier igjen

Stina Raustein var best i landet – så fikk hun kyssesyken

Liverpool-stjerne operert for brudd i hånden

Nedtur mot serielederen: Tredje strake tap for Tertnes

Hareide: – Prøver Høyre for hardt å påvirke, blir det gjennomskuet

Saken oppdateres.

Oppsal 22–27 Byåsen

Byåsen har slitt tungt denne sesongen i eliteserien. Etter fire kamper står trønderne med to poeng etter to svake uavgjortresultat mot nyopprykkede Rælingen og Fana.

Spesielt uavgjortkampen mot Fana på hjemmebane i Trondheim Spektrum var tung og svelge for de rødkledde.

Men onsdag kveld kunne Byåsen-jentene og trener Roger Kvannli endelig juble for to poeng og seier.

En sterk 2. omgang av trønderne gjorde at laget vant 23–19. Ida Alstad og Maja Magnussen ble lagets toppscorere med henholdsvis seks og fem mål.

Fikk du med deg denne? Byåsen-profilene kaster klærne for Rosa Sløyfe-aksjonen

Lå under til pause

Men det så en stund mørkt ut for Byåsen.

Til pause lå de under 11–12. Byåsen, som har vært ribbet for selvtillit så langt denne sesongen, lå an til og fortsette den lange rekken uten seier.

Men da våknet Byåsen endelig opp fra dvalen. Byåsen-spiller Anna Huse banket inn 22–19 med 10 minutter igjen av kampen.

Les vår kommentar om nedturen: Byåsen vil tilbake, men finnes det en god plan?

Holdt ut

Da så det svært lyst ut for Kvannlis jenter, men det var fremdeles tid igjen for Oppsal til å snu oppgjøret.

Hjemmelaget tok timeout etter 22–19-scoringen for å prøve og finne en måte å hente seg inn i kampen igjen.

Det klarte de ikke. Anna Kalstad punkterte kampen med 25–22 to minutter før slutt. Byåsen rakk et par scoringer til på tampen til sluttresultatet 27–22.