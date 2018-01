Landslagets gladgutt har gått ned 18 kilo: - For første gang kan jeg gå med slim fit-bukser

- For første gang kan jeg gå med slim fit-bukser

Håndballandslagets gladgutt er trimmet skikkelig ned etter Bundesliga-årene. Joakim Hykkerud trives med livet og kan endelig dra på seg slim fit-bukser.

Torsdag åpner Norge hovedrunden i EM mot Serbia. Den kampen må vinnes av de norske gutta om håpet om semifinale skal leve videre.

Hykkerud fikk beskjeden om at han ikke får være med mot serberne torsdag morgen. Hans plass tas tilbake av Espen Lie Hansen.

Hykkeruds vekt har vært en gjenganger i mange år. Han veide på det meste hele 130 kilo. Det var på tiden med mye usunn mat under pendling fra Notodden til Drammen.

Det er en del år tilbake i tid. Nå er han helt nede i 112 etter hjemkomsten til Drammen fra tysk Bundesliga. Hykkerud er blitt seks kilo lettere siden i sommer.

– Spillet i Drammen med mye løping og spill i forsvar og angrep, gjorde at jeg måtte gjøre noe. Sammen med Olympiatoppen har jeg kjørt et program. Tester viser også at jeg er blitt noen prosent raskere, men jeg må likevel ha tyngden til å stå imot i kamper som i EM, sier Hykkerud til NTB.

Drama

Han er landslagets humørspreder og klar på at hans rolle betyr korte innhopp.

I landslaget var han kjent for «å kunne snuse seg fram til snop». Også utenfor håndballbanen gir vekttapet gevinst.

– For første gang kan jeg gå med slim fit-bukser. Det er jo også ganske all right, sier telemarkingen.

– Jeg tror det kommer til å bli tett og jevnt til siste minutt i de kampene som kommer. Tirsdag så du hvor fort det snur. Alle forventet at vi skulle møte Kroatia i siste kamp og at de hadde fire poeng. Så det er fullstendig åpent i den gruppen, sier Hykkerud.

Poengstillingen før hovedrunden starter i Zagreb: 1) Frankrike og Sverige 4 3) Kroatia og Norge 2 5) Hviterussland og Serbia 0

Kampene spilles slik: Torsdag: Serbia–Norge (18.15), Kroatia–Hviterussland (20.30). Lørdag: Sverige–Frankrike (18.15), Kroatia–Norge (20.30). Mandag: Serbia–Frankrike (18.15), Sverige–Hviterussland (20.30). Onsdag: Serbia–Hviterussland (16.00) Sverige–Norge (18.15), Kroatia–Frankrike (20.30).

Hansen inn for Hykkerud

Espen Lie Hansen er tilbake i den norske EM-troppen i håndball. Han tar plassen til Hykkerud i torsdagens kamp mot Serbia.

Hansen ble syk tidligere i uka og måtte stå over oppgjøret mot Østerrike. Da kom Hykkerud inn. Nå gjør landslagssjef Christian Berge en ny forandring.

Norge har med seg to poeng inn i hovedrunden, og seier mot Serbia må til dersom håpet om semifinale skal leve videre.

