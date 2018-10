Landslagsprofilen får kritikk for å ha spilt kamper under graviditeten

Saken oppdateres.

Stine Skogrand har spilt to kamper etter at hun i forrige uke meddelte at hun er gravid. Det har skapt debatt i dansk håndball.

Tirsdag kveld spilte Skogrand sin siste kamp for Herning-Ikast før hun går i permisjon. Den danske håndballeksperten Trine Nielsen reagerer på at Norge-profilen valgte å spille etter at hun kunngjorde graviditeten.

Hun mener det ikke er rettferdig overfor motspillere å fortsette å spille når man offisielt har gått ut med at man er gravid.

– Jeg synes ikke at man skal pålegge andre mennesker det ansvaret. At Skogrand spiller videre har jeg stor respekt for. Jeg spilte selv håndball i tre måneder med begge mine barn, men det er ikke problemet. Problemet er at du kan påføre noen noe de kanskje må leve med resten av livet, sier Nielsen til dansk TV 2.

Skogrand sier legen forsikret henne om at det ikke var et problem å spille. Da graviditeten ble kunngjort i forrige uke, ble det også opplyst at hun skulle spille to kamper til før permisjonen. Tirsdagens oppgjør ble spilt mot gamleklubben Silkeborg-Voel.

– Som jeg har sagt tidligere, er det ingen fare for verken meg eller det som vokser her inne. Det prøvde jeg å si til mine tidligere lagkamerater, og det virket som de tok det helt fint, sier Skogrand.

Hun stiller seg ikke uforstående til Nielsens argumenter og debatten som har pågått i dansk håndball de siste dagene.

– Jeg kan forstå at folk tenker det. Jeg fryktet det også litt selv, men når man spiller, glemmer man det.

Det var norsk TV 2 som omtalte saken først her hjemme.

Graviditeten gjør at Skogrand ikke spiller for Norge i Frankrike-EM i desember.