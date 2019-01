Landslagssjefen prioriterte naturprogram på TV da VM-skjebnen ble avgjort

Brattørbrua stengt over natten etter at den åpnet for båttrafikk

HERNING / BERGEN: Klokken 22.20 møtte landslagssjef Christian Berge og Bjarte Myrhol en samlet norsk presse utenfor spillerhotellet Regina Scandic i Herning.

Norge knuste Ungarn 35–26 tidligere på kvelden, men trengte dansk hjelp mot Sverige. Danmark gjorde jobben og sendte Norge til semifinale mot Tyskland fredag. Klokken 20.30.

– Det er fantastisk moro. Vi har ikke sett så mye av kampen, men det var jubling borti gangen her. Da våknet jeg også, sier Berge.

– Vi klemte på hverandre. Da det var fire minutter igjen skjønte jeg at det ville gå.

Landslagssjefen fortalte mediene at han valgte å se på et naturprogram med David Attenborough i stedet for håndballkampen som skulle avgjøre Norges VM-skjebne. «Wild Planet» tok tankene over på noe helt annet. Jublingen vekket ham.

Landslagssjef Berge og kaptein Myrhol sto og hutret foran et forfrossent pressekorps utenfor hotellet.

Det var innkalt til et fem minutters pressemøte, i god tid etter kampen mellom Danmark og Sverige.

I minus fire grader og sur vind hadde flere av journalistene ventet i 50 minutter.

De to fikk raskt spørsmål om hvordan de tenkte og reagerte før semifinalen var et faktum.

– Ting jeg ikke får gjort noe med, gidder jeg ikke å bruke energi på, sier Berge.

– Jeg så heller ikke på, sier Bjarte Myrhol, på spørsmålet om han hadde sett på kampen. Han la til:

– Men helt ærlig følte jeg meg ganske trygg etter den prestasjonen vi la ned tidligere på kvelden.

Vil ha den medaljen

37-åringen, som til daglig spiller i danske Skjærn, sier at Tyskland blir vanskelige å slå i Hamburg. Men:

– Vi er veldig på offensiven. Det eneste som gjelder er medalje.

Han mener at alt er annerledes nå, når avgjørelsen er kommet om Hamburg-tur og finale på en arena som tar 20.000 tilskuere.

– Nå er vi sultne på mer. Vi er ferdig med å reise til semifinaler uten å få noe igjen. Jeg sier edelt metall, ler Myrhol og sikter til lagkamerat Sander Sagosen som lenge før mesterskapet flagget gull.

Myrhol mener imidlertid at Tyskland blir en hard nøtt.

– Men det er mye press på tyskerne. Vi kommer fra underlege, sier Berge, og bruker et svensk ord.

Trønderen vet at tyskerne vil komme med 5–1 i forsvar og mye fysikk. Han skal forberede laget godt ved å se mye video av den kommende motstanderen.

– Derfor har jeg ikke tid til å stå her.

– Blir en heksegryte

Tyskland som semifinalemotstander var tema også rett etter Norges overbevisende seier mot Ungarn.

– Tyskland blir en heksegryte. Semifinalen skal foregå på en utrolig fin arena. Dette kommer til å kjennes, sa Christian O'Sullivan etter Ungarn-kampen.

– Det blir et veldig trykk og det i hjemlandet for mange av oss. Det blir spesielt, men veldig gøy, sa Espen Christensen.

– Vi er helt alene

Magnus Jøndal gleder seg.

– Tyskland har et beintøff forsvarsspill. Den kampen er noe jeg gleder meg til. I semifinalen er alle giret på å vinne.

Magnus Abelvik Rød sier dette om å møte Tyskland i Tyskland:

– Det blir et enormt trøkk mot oss. Vi kommer til å være helt alene. Men det er en situasjon vi pleier å være i, sa Rød.

PS. Vinner Norge, blir det finale i Herning søndag. Taper Norge, blir det bronsekamp samme sted, samme dag.