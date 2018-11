Håndballjentenes leggetid får landslagssjefen til å reagere: : – Vi føler oss maktesløse

Saken oppdateres.

To av tre kamper i gruppespillet starter klokken 21.00 under EM i Frankrike, som begynner i neste uke.

Etter kampene har spillere og trenere et omfattende program uansett om de har tapt eller vunnet.

Den som reagerer sterkest på oppsettet, er landslagstrener Thorir Hergeirsson.

– Vi føler oss maktesløse. Det er ingen fagpersoner jeg kjenner som er spurt om sene kveldskampene er OK. Jeg mener at de starter altfor sent, men vi skal gjøre det beste ut av det. Vi skal være det beste laget til å klare det, sier landslagssjefen.

Spillernes plan etter kampene Et par spillere til TV- og radio.

Nedjogging

Få på tørt tøy

Noen spillere hankes inn til direktesending

Møte pressen i mixedsonen

Arrangørens pressekonferanse med trener og én eller to spillere.

Parallelt TV-studio for de andre.

Dusj i hallen/kuldebad/restitusjon

Eventuelt dopingkontroll

Buss til hotellet

Spise middag

Oppsummeringsmøte/adventssamling

Behandling av skader/fysioterapi/massasje

Ledermøte

Legge seg

Sliter med å finne roen

Når alt dette er gjennomført, drar klokken seg mot to på natten.

– Ingen er i stand til å legge seg og bare sove med en gang direkte etter en så lang dag. Det tar lang tid før de finner roen, men det er individuelt hvordan spillerne løser det. Dette er krevende, sier Hergeirsson.

Han forteller at hele programmet må skyves dagen etter. Da får spillerne lov til å sove til litt utpå formiddagen. Frokosten kan gjerne være i 10-tiden.

Landslagstreneren sier at kamptidspunktet er kommersielt styrt, av hensyn til TV og markedskrefter. Han mener at rent faglig vil bør ingen kamper starte etter klokken 19.

– Vi sover aller best om natten, og er det noe spillerne trenger, er det hvile.

Dette sier spillerne

Spillerne har ulike oppfatninger om hva sene kamper betyr for dem. Vilde Ingstad og Thea Mørk mener at «det er lite å få gjort med» de sene kamptidspunktene, og at de bare må prøve å takle situasjonen på best mulig vis. Andre spillere er mer kritiske.

– Vi må snu døgnet, men det er enda godt vi kan sove på morgenen, sier Veronica Kristiansen.

Norges EM-kamper 1. desember klokken 15.00: Norge – Tyskland

3. desember klokken 21.00: Tsjekkia – Norge

5. desember klokken 21.00: Norge – Romania De tre beste lagene går videre til sluttspillet, som begynner 6. desember. Tidspunktet for disse kampene er avhengig av plassering i det første gruppespillet. Semifinalene spilles 14. desember, mens finalen og bronsefinalen spilles 16. desember i Paris.

– Kampene går altfor sent, jeg blir generelt veldig urolig i kroppen når jeg skal sove etterpå, sier Marta Tomac.

Strekspiller Kari Brattset er mer likegyldig.

– Jeg liker bedre å spille tidligere på dagen, men det er ikke noe stort problem for meg.

Ønsker god sendetid

Anne Tufte er sportssjef i Nordic Entertainment Group og TV3. Hun håper håndballjentene takler sene kamper.

– TV-selskapene ønsker kamper i god sendetid. Vi har stor forståelse for at det ut ifra et sportslig perspektiv skaper noen utfordringer med så sene kamper. Det er det internasjonale rettighetsselskapet som bestemte sendetid og ikke TV3. Vi er uansett sikre på at de norske håndballjentene kommer til å takle dette på en suveren måte.

Haller skal tømmes og fylles

– Vertsnasjonen Frankrike har et annet billettsystem enn det vi er vant til. De selger kamp for kamp som betyr at hallene må tømmes og fylles igjen, sier Ole Jørstad, styremedlem i Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Han sier at det franske forbundet og fransk TV, som har hovedproduksjonen, har bestemt tidspunktene.

Jørstad tror landslagstrenerne vil få være med å bestemme tidene sammen med rettighetshaverne når to EM skal avvikles i Norge i 2020.