Landslagssjefen vil gjøre grep: - Vi prøver alltid å tenke ett skritt videre

HERNING/OSLO: Christian Berge ønsker endringer.

Men under avslutningsbanketten etter VM-finaletapet mot Danmark ville han ikke avsløre nøyaktig hva «grepene» han snakket om går ut på.

– Det er noen grep jeg har lyst til å gjøre ganske hurtig. Det blir noen møter her og der. Vi prøver alltid å tenke ett skritt videre. Hva ønsker vi frem mot 2020? sa Berge.

Han er godt fornøyd med rammene han må forholde seg til, men mener at Norge må jobbe hardere og tøffere for å «få marginene på rett side».

– Det er det beste laget i VM som vinner. Danmark er bra, men vi må spille flere landskamper for å vinne de jevne kampene. Nå har vi to VM-finaler. Vi får se hva vi får til neste år (EM i Sverige, Østerrike og Norge, journ.anm.).

– Er det flere treningskamper du ønsker?

– Nei, overhodet ikke. Det er ikke det jeg sier. Jeg vil egentlig ikke snakke så mye om det, sa Berge.

– Han er en gave

Tidligere landslagstrener på kvinnesiden, Frode Kyvåg, hyllet Berge etter finaletapet mot Danmark.

– Han er en gave til norsk herrehåndball.

Kyvåg roste måten Berge har endret det norske landslaget etter at han tok over jobben som landslagssjef i 2014. Under Berges ledelse har Norge virkelig fått et herrelandslag man må regne med i mesterskap.

– Han er en unik fagmann til fingertuppene på alle områder man behøver som håndballtrener.

Berge har tidligere ytret ønske om å få mer øvelse som trener og å være mer på treningsfeltet. Det er blitt snakket om en rolle som gjestetrener i den svenske klubben Skövde, ved siden av jobben som hovedtrener for Norge.

– Håndballforbundet bør strekke seg langt for å tilfredsstille det behovet. Jeg så selv betydningen av å praktisere mye på gulvet. Det behovet må man ta på alvor, sier Kyvåg, som ikke tror Berge gir seg som Norge-sjef med det første.

– Han er ung og vil få sin mulighet i Tyskland eller andre land den dagen han måtte ønske det. Jeg håper han er kjempefornøyd og ønsker å fortsette, sa Kyvåg.

Skal være med familien

Da Adresseavisen møtte Berge, hadde den verste skuffelsen etter finaletapet begynt å legge seg.

– Følelsen nå er mye bedre enn rett etter kampen. Stoltheten kommer mer og mer. Det er sterkt å være i to VM-finaler på rad. Vi har et ungt mannskap som biter og slåss alt de kan. Jeg synes de gjør en fantastisk jobb.

Nå venter familiehygge hjemme i Elverum for Norges landslagssjef.

– Jeg har sykt lyst til å være sammen med familien. Jeg vet hvordan det blir, så jeg får prøve å sove mest mulig når de er på jobb og skole.

Han betegnet den første uken etter mesterskap som «heavy».

– Man sover i ti minutter, før man våkner, deretter sovner man igjen og så videre.