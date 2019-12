Landslagssjefens uvanlige beskjed til spillerne etter VM-nedturen: «Nyt lidelsen»

Hva skjer i Trondheim en søndag like før jul? Vi har reist rundt og sjekket

Norge-Russland: 28–33

KUMAMOTO: Å tape er lidelse, mener Hergeirsson. Samtidig har han en plan for hvordan gjengen skal komme tilbake på pallen igjen etter fjerdeplassen i VM.

Kaptein Stine Bredal Oftedal og hennes lagvenninner skal møte Romania, Montenegro og Nord Korea i kvalifisering til OL. Det skjer i slutten av mars, og kun to lag går videre til lekene i Tokyo.

De europeiske motstanderne er tøffe.

Finale med hull i forsvaret

Hergeirssons lag tapte med seks mål i bronsekampen i VM, og det var vondt.

Han pleier å gjenta for spillerne at lidelsen må nytes, ellers går det ikke. Islendingen liker å sitere danske Erik Veje Rasmussen (60), som spilte i Bundesliga i mange år. Han beskrev nytelsen ved lidelsen.

– Det er en ganske god beskrivelse. Det handler om at når du har hatt høye mål, spent buen og deretter ikke strekker til, får du en lidelse etterpå. Når du da skal komme deg opp igjen etterpå, for å være klar til neste kamp, må du nesten nyte det litt. Hvis ikke blir det slitsomt å være i toppidretten.

Hergeirsson advarer mot at noen skal synes synd på seg selv.

– Dette er profesjonelle spillere i stor grad. De lever av håndball. De er med på det her for å realisere drømmer og mål og har høye ambisjoner. Det er toppidrett. Det er smertefull når du bommer.

Allerede i gang med evalueringen

Hergeirsson og hans team startet evalueringen allerede før avreise fra Japan natt til mandag.

Han får ikke samlet laget igjen før 13. mars, og da har han fem dager med dem før avreise til enten Montenegro eller Romania. Norge får ikke kvalikkamp hjemme.

For å bøte på dette skal han reise ut der hvor spillerne er i utlandet, eller i Norge. Han forteller dem at i månedene som kommer er det de som har ansvaret for å holde seg friske og i fysisk god form.

Han og co-trener Mia Hermansson Högdahl skal tenke ut hvordan Norge kan få mer å spille på. Mot Russland var det altfor mange hull i forsvaret, som ellers har vært Norges styrke. Men det var som islendingen brølte i en time out:

«Fader altså. Er dere redd for å ta på henne, eller?»

Og henne, det var stjernespiller Anna Vjakhireva, kåret til banen beste etterpå. 24-åringen laget ni mål og var nest sist på ti.

– Spillernes plan B var å sette frimerke på henne, men da vi gjorde det, kom bare de andre til.

Han så at forsvaret hadde store hull spesielt i første omgang, og at det ble litt bedre etter tordentalen i pausen (15–18). Det er ikke så ofte lenger at 55-åringen hever stemmen på den måten.

– Jeg smelte litt til i pausen. Jeg krevde mer vilje til å bruke kroppen, bruke kreftene, sa han i intervjusonen etterpå.

Nye spillere skal kjempe om plassene

– Vi fikk som fortjent, mener Ingvild Bakkerud, som i dette mesterskapet har fått kjenne på VM-deltagelse.

Hun var skuffet etter kampen mot Russland, men tenkte at hun ville se det større bildet når hun kom hjem til Kongsberg i julen.

– Jeg var tross alt debutant, legger hun til.

Det samme var Kristine Breistøl, som kom inn i 2. omgang og scoret to flotte mål. Den 193 cm høye Esbjerg-spilleren er innstilt på å kjempe seg til en plass på laget.

Det sjefen ønsker seg er dessuten flere spillere som melder seg på, slik at bredden og konkurransen blir større. Hjemme vet han at Henny Reistad, Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic er på gang. Han trenger dem, men vil også utfordre dem som var med til Japan.

– Det som blir utfordringen til Breistøl, er å tåle å være i en Champions League-klubb (Esbjerg) og samtidig få trent og tåle å være en landslagsspiller. Hun må holde knærne i sjakk. Det er det som har holdt henne utenfor. Det har aldri vært snakk om typen eller talentet.

Trenerteamet må også evalueres

Hergeirsson vet at ikke alt han gjorde underveis var topp. Han prøvde og feilet noen ganger, og han vet at det er flere ting å ta tak i.

Spesielt i semifinalen mot Spania klarte ikke Norge i angrep å møte deres offensive forsvarsspill. Håndballen har utvikler seg, og Norge må kunne bruke flere verktøy.

For hvis to tapte mesterskapskamper på rad for første gang siden OL i Atlanta kan kalles en stygg utvikling, så er Norge der nå.

5.-plass i EM i fjor, 4.-plass i VM nå er uvant for et lag som i årevis har håvet inn medaljer.

Beholdningen mot Russland ble en kantspiller Malin Aune i verdensklasse, som scoret på alle sine fire forsøk.

Emilie Hegh Arntzen viste dessuten at hun er en storskytter med syv mål. Stine Bredal Oftedal har et stort register som imponerer. Hun fikk inn syv scoringer hun også.

Kjennes vondt og godt

Bredal Oftedal forteller at mesterskap er en intens greie.

– Når det ikke funker i viktige kamper, gjør det skikkelig vondt. Jeg er tom, men ikke like skuffet som etter semifinalen.

Hun vet godt hva sjefen sier om det å lide, men også nyte tiden etter et tap.

– Ja, han pleier å si at vi må like å stå i ubehaget. Det er noe i det. For meg er det toppidrett, et ekstremt stort spekter av følelser. Det er nervøsitet, skuffelse, alle de tingene man kjenner så innmari på. De gangene jeg har vunnet, de gangene det har gått godt, er opplevelsen på den andre siden, sier hun og viser med armene.

– Det spekteret er så stort.

Hun mener det blir ekstremt videre.

– Vi har spilt slik at vi har fortjent den gruppen vi har fått i OL-kvalifiseringen. Da må vi stå i det. Jeg har store planer om at Norge skal spille OL til sommeren.