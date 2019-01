Landslagsspilleren: – Jeg er skuffet og forbannet

Her er boligsalgene meglerne husker best fra 2018

HERNING: I to kamper i VM har linjespilleren slitt tribunen sammen med Magnus Fredriksen. Det er en posisjon Jacobsen ikke hadde trodd han skulle havne i. Han har vært sentral i landslaget tidligere, også i mesterskap.

– Jeg hadde en fin rolle i forrige mesterskap. Da fikk jeg spille mye og var involvert i de fleste kampene, sier han.

– Jeg hadde håpet på en plass på laget selvfølgelig og er derfor utrolig skuffet over at jeg ikke er med. Jeg blir forbannet. Det er tungt å sitte å se fra tribunen.

Jacobsen forstår at landslagstrener Christian Berge må foreta sine valg. Derfor er han ikke sur på trønderen.

– Jeg er mest forbannet for at jeg ikke nådde opp. Jeg er sur på situasjonen, men kan ikke være sur på noen andre enn meg selv. Man er avhengig av å få vist seg frem.

Kan kun bytte tre ganger

Det er nemlig slik at laget bare kan ha tre bytter underveis i mesterskapet. Berge har signalisert at han i alle fall må spare ett bytte til hovedrunden, hvis noe skulle skje med en målvakt.

Hvis én av dem som ikke har spilt foreløpig skal inn fra troppen som teller 18 mann, der kun 16 meldes opp til hver kamp, blir det ett bytte. Dersom for eksempel Jacobsen skulle få den muligheten, men vrakes i neste kamp, blir det to bytter.

– Jeg ønsker jo selvfølgelig gutta og laget alt godt. Jeg er tett på, men ville aller helst vært på banen og kriget. Men det er spiss konkurranse. Vi er på verdens beste landslag, sier Jacobsen.

Jacobsen, som vanligvis spiller i Fenix Toulouse i Frankrike, debuterte på landslaget 9. januar 2015. Han har spilt 33 landskamper, og scoret 34 mål.

Han ser at det blir vanskelig å komme inn nå, men han har ikke helt gitt opp.

– Det er en mulighet for at det ikke blir et eneste spilleminutt, eller så skjer det noe i neste kamp eller i morgen på trening. Det vet man aldri. Uansett må jeg jobbe ekstremt mye mentalt for å holde meg i gang. Og jeg må ta vare på fysikken, selvfølgelig. Når de andre gutta hviler, er jeg nede og trener. Det er tøft, men sånn er idretten

– Har du fått vite hvorfor dere to ikke ble valgt ut?

– Vi i får en forklaring, og har en god dialog med Christian. Jeg tror det handler om skader, at Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen, som har vært borte en stund, trengte gjennomkjøring. Christian var usikker på i hvilket omfang de kunne spille.

– Er du blitt dårligere siden siste mesterskap?

– Nei, jeg føler heller motsatt. Men jeg innser jo at slik er lagidrett. Jeg får bare komme tilbake, selv om det er tøft, sier han.