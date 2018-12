Landslagstrenerens krav ved norsk EM-nederlag: Ingen sutring og bitre tårer

EM-åpningen ryker for Thea Mørk

BREST: Når Norge spiller første kamp mot Tyskland i EM-åpningen lørdag, er det starten på en reise som skal ende i Paris.

Det er i alle fall målet for medaljevante landslagsspillere med gull i blikket.

Akkurat det gikk ikke i VM for ett år siden. Da ble det sølv, tårer, trøst og triste ansikter.

Mens de franske spillerne gråt av glede og jublet for nasjonens første VM-tittel på kvinnesiden, så de norske motstanderne ut som om de hadde falt ned fra himmelen.

Publikum og TV-seere fikk se flere norske spillere som ikke hadde evne til å vise at Frankrike vant fortjent. Stemningen på pallens andre trinn var slett ikke god.

Det fikk Norge sterk kritikk for i etterkant.

Slik spilles håndball-EM Årets EM arrangeres fra 29. november til 16. desember. Norges gruppemotstandere er Romania, Tsjekkia og Tyskland. 1. desember klokken 15.00: Norge – Tyskland 3. desember klokken 21.00: Tsjekkia – Norge 5. desember klokken 21.00: Norge – Romania De andre kampene i Norges gruppe er: 1. desember klokken 18: Romania – Tsjekkia 3. desember klokken 18: Tyskland – Romania 5. desember klokken 18: Tyskland – Tsjekkia De tre beste lagene går videre til mellomspillet, som begynner 6. desember. Semifinalene spilles 14. desember, mens finalen og bronsefinalen spilles 16. desember i Paris.

Måtte ta det opp

Siden den gangen har laget snakket ut om den hendelsen.

Konklusjon: Dette skal ikke gjenta seg.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson og de andre trenerne har sagt klart fra at de ikke vil ha det slik.

– Vi har en lagånd og et sett med verdier som spillerne har vært med på å definere. Det handler om hvordan vi håndterer suksess og fiasko, seier og tap. Vi skal alltid huske på at vi fikk ikke bestått som lag under medaljeseremonien i Tyskland. Ikke alle oppførte seg slik, men det var nok til at laget fremsto som sutrere, sier han.

Hergeirsson skyndte seg å snakke med spillerne umiddelbart etter tapet, før de gikk til seiersseremonien.

– Ja, jeg var fremme og sa til spillerne at de skulle vise respekt for dem som hadde vunnet. Vi kan være lei oss, men koste på oss et smil likevel. Jeg klarte ikke helt å nå frem til dem som gruppe.

Han har minnet spillerne på at laget representerer Norges Håndballforbund.

– Der er en av verdiene begeistring. Det er ikke lett, men vi er nødt til å være profesjonelle. Da får man heller umiddelbart etter å ha vært på pallen, gå i garderoben og deppe litt.

– Så nå lover du at spillerne uansett hva som skjer skal ta på den riktige masken?

– Jeg skal være forsiktig med å love noe, men vi synes ikke at vi besto den prøven, og må gjøre det mye bedre.

– Vi må ta oss sammen

Fredag hadde Norge pressetreff med mediene på landslagets hotell en drøy mil utenfor sentrum. Interessen for landslaget er stor fra TV, radio og aviser.

Noen av spillerne er kommet inn i gjengen etter sølvet i VM, men Marit Røsberg Jacobsen var med i Tyskland og husker hendelsen godt.

– Når man ser en drøm og et mål forsvinne, er det brutalt. Men vi må ta oss sammen, og vi oppnådde tross alt et VM-sølv det var grunn til å glede seg over, mener hun.

Ringreven Veronica Kristiansen forteller at det må være lov til å være sur og lei seg etter et nederlag, men ikke veldig lenge.

– Vi må være profesjonelle og gratulere dem som har vunnet. Men vi håper jo å stå på toppen i Paris, legger hun til.

Veteranen Heidi Løke husker godt at det var flere som trengte trøst i Hamburg.

– Man er selvfølgelig veldig skuffet etter et tap, men vi må gratulere de som står som vinnere. Det er veldig viktig. Folk er svært ulike når det gjelder hvordan vi reagerer. Jeg synes det er bra at det er lov å vise følelser, men samtidig behøver man ikke vise at man depper når alle ser på. Norge er jo så vant til blide håndballjenter, smiler hun.

Nykommerne er i støtet

Åpningskampen i EM er den alle er konsentrert mot nå. Kaptein Stine Bredal Oftedal sier det slik:

– Det er ofte mye nerver forbundet med den første kampen i mesterskapet, men vi skal takle det.

Selv om det er blitt mange skader, og én graviditet da Stine Skogrand fortalte at hun skule bli mamma, så har de regjerende europamestrene fortsatt et meget godt lag.

Norge vant alle sin tre kamper i Møbelringen Cup, der også regjerende verdensmester fikk bank.