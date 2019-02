Larvik-treneren ferdig i klubben: – Jeg er sjokkert

Saken oppdateres.

Først var Larviks håndballtrener på møte med sponsorene, deretter hadde han spillermøte. Han ante fred og ingen fare.

Mellom spillermøte og trening tirsdag kveld ble Geir Oustorp kalt inn til møte med Pål Albertsen, daglig leder i Larvik.

– Der fikk jeg beskjed om at jeg måtte slutte med øyeblikkelig virkning, sier Geir Oustorp.

Danske Lene Rantala, som har vært i klubben i en årrekke, overtar eliteserielaget.

Oustorp har vært hovedtrener i Larvik denne sesongen, og før det assistenten til Tor Odvar Moen.

– Det var litt overraskende. Jeg er sjokkert, sier Oustorp.

Fikk ingen varsling på forhånd

Den mangeårige landslagsspilleren og deretter treneren reagerer på måten han fikk beskjed på. Uten forvarsel. Men han opplyser følgende:

– På mandag kveld skrev jeg til styret at jeg ville si opp kontrakten til sommeren. Jeg fortalte at kart og terreng ikke passet sammen med hva jeg ble forespeilet da jeg tok jobben. Det går på økonomi og spillermateriell.

46-åringen trodde imidlertid at han fikk være sesongen ut. Ledelsen hadde et møte tirsdag morgen, og deretter kom avgjørelsen.

– Geir Oustorp har tirsdag sagt opp sin stilling fra 1.6.2019. Styret har i den forbindelse valgt å løse ham fra oppgaven som hovedtrener for Larvik Håndballklubb med umiddelbar virkning, heter det i en pressemelding fra klubben.

Har slitt

Larvik har slitt i serien denne sesongen, og tapt flere viktige kamper. Oustorp har en forklaring.

– Hele laget er byttet ut på to år. Det var tid å bygge opp et nytt lag, sier han.

Nå må han se seg om etter noe annet å gjøre. Oustorp har hatt permisjon fra jobben som politimann i Drammen, i Sør-Øst politidistrikt.

– Jeg ringte til sjefen min og fikk lov til å komme tilbake.

– Tar du noe andre håndballjobber, hvis mulig?

– Ja, jeg er åpen for det, sier han.

Oustorp regner med at han får dekket sitt økonomiske tap, med en så brå slutt.

Aftenposten har prøvd å komme i kontakt med Pål Albertsen uten å lykkes.

Til VG sier han at han kan forstå reaksjonen til Oustorp. Han tror at styret tok den rette avgjørelsen på styremøtet klokken ti tirsdag formiddag.

– Den enkle årsaken til at vi løser ham fra kontrakten nå, er at vi i denne situasjonen ikke ønsket å sitte med en trener på oppsigelse, og det er en vanlig avgjørelse. Det er vanskelig å si nå om det er en rett avgjørelse, men jeg håper og tror at det er det beste for oss, forklarer Albertsen til VG.

PS: Larvik ligger på 5.-plass på tabellen, åtte poeng bak serieleder Vipers, med én kamp mindre spilt. Vestfoldlaget møter Ternes i Larvik onsdag kveld.