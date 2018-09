Leverte målfest i historisk Kolstad-kamp

Saken oppdateres.

Kolstad - Bækkelaget 35–23 (19–11)

Bækkelaget og Kolstad sto begge med en seier og ett tap før fredagens møte i eliteserien. Nå var vertene innstilt på by opp til fest i sin splitter nye hall.

Etter to kamper på bortebane i eliteserien, var det endelig tid for å vise seg fram foran et entusiastisk hjemmepublikum i Trondheim. Nesten 2500 billetter var solgt til åpningskampen som markerer at hjemmekampene i Husebyhallen er historie. Heretter er det Kolstad Arena som er håndball-lagets nye hule.

Playmakeren tok kommandoen

Og det var Rasmus Carlsen, Kolstads danske playmaker, som scoret klubbens første mål i egen storstue. Men så fikk nesten 2500 tilskuere i Kolstad Arena se Bækkelaget ta ledelsen med to kjappe scoringer.

Da viste Carlsen fram noen av kvalitetene som gjorde at Kolstad hentet dansken til Norge: 27-åringen snappet en pasning i Bækkelagets angrep og kontret enkelt inn 3-2 til hjemmelaget. De neste angrepene viste Carlsen fram gjennombruddskvalitetene sine som fintesterk bakspiller og egenskapene han har som ballfordeler.

Det ga Kolstad betalt, blant annet i form av straffekast og utvisning til Bækkelaget. Da elleve minutter var spilt, hadde Carlsen scoret fire mål på fire forsøk og Kolstad ledet 8-7.

Det var høyt tempo i åpningsminuttene, og begge lagene lyktes best offensivt. Kolstad viste fram et bredt repertoar, og varierte mellom skudd fra distanse ved William Aar, utspill til venstrekant Daniel Brandmo og avslutning fra strek ved Tom Kåre Nikolaisen.

Straffemiss for gjestene

I mål hadde Lars Eggen Rismark en tøff oppgave i starten, all den tid gjestene fikk skyte fra seksmeter. Men på stillingen 12–9, vartet han opp med strafferedning til stor jubel i Kolstad Arena.

Nå fikk Kolstad justert avstanden i forsvar og tok skikkelig kommandoen på hjemmebane. Selv i en periode med undertall var Kolstad best, og William Aar fortsatte med prikkskytingen fra distanse.

Han sendte Kolstad i en firemålsledelse etter 17 spilte minutter. Da ba Bækkelaget om timeout.

Det hjalp ikke gjestene til å finne ut av forsvaret som Stian Gomo hadde klart å få orden på. I tillegg nærmest stengte Eggen Rismark buret, og i løpet av de første 30 minuttene plukket keeperen tre av fem straffekast.

Til pause ledet Kolstad komfortabelt 19–11.

– Fantastisk følelse

Etter hvilen fulgte lagene hverandre de første minuttene. Men Kolstad var raskere og sterkere enn Bækkelaget denne historiske kvelden for klubben.

Da Håkon Følstad økte Kolstads ledelse til 22–13 etter lekkert overtallsspill, og det var aldri tvil om hvem som skulle vinne. Spørsmålet var heller hvor stor seieren ville bli. Kolstad ga alt i duellene og hadde ingen plan om å slippe Bækkelaget inn i kampen. Med et kvarter igjen å spille, viste lystavla 28–16 til hjemmelaget.

På tribunen satt Jostein Sivertsen, Kolstads daglige leder med et stort smil om munnen.

– Det er en fantastisk følelse. Det betyr alt å vinne den første kampen. Med god håndball og et godt arrangement skal vi ha 2500 tilskuere på de neste kampene også, sier Sivertsen.

Kampen endte til slutt 35–23. Kolstads toppscorer ble Willliam Aar med ni mål.