Marta Tomac har en uvanlig håndballhistorie. I dag kan det bli gull.

Jeg tok en telefon for å invitere en jeg trodde skulle spise alene på julekvelden

Emil Iversen før Tour-starten: – Det må være lov å stå over

Mann i 30-årene slo til to unge gutter

Da jeg var liten, var de voksne redde for tredje verdenskrig

Egenskapen som gjør Magnus Carlsen unik: – Et tegn på en virkelig stor spiller

- Det er litt rart at jeg har fått denne jobben. De kunne valgt noen som var mer forutsigbar!

Her er vårt skråblikk på idrettsåret 2018

Marcussen stusser over laber interesse før håndballfesten i Spektrum

Egenskapen som gjør Magnus Carlsen unik: – Et tegn på en virkelig stor spiller

Instagram-stikk og «twerking»: Her er vårt skråblikk på idrettsåret 2018

- Det er litt rart at jeg har fått denne jobben. De kunne valgt noen som var mer forutsigbar!

Her er vårt skråblikk på idrettsåret 2018

Saken oppdateres.

Spillerne i Vipers har hatt noen dager fri etter EM-deltagelsen med landslaget i Frankrike. Der hadde sørlandsklubben med syv, og de skal spille NM-finale mot Storhamar i Oslo Spektrum 29. desember. Tomac fikk gull i fjor, men ikke slik hun satset på.

Da varmet trønderen opp på arenaen, men spilte ikke et eneste minutt. Hun var under opptrening etter en korsbåndskade, og det var for tidlig å belaste kneet. Den sesongen bidro hun heller som trener sammen med Kenneth Gabrielsen. Derfor fikk hun gull – som trener.

– Jeg vil ha et ordentlig gull nå, fleiper 28-åringen, som selvsagt synes det er fint at Vipers Kristiansand klarte å bryte gullrekken til Larvik. I ni mesterskap på rad hadde vestfoldingene preget dette mesterskapet. Nå var det sørlendingenes tur.

Ferietur som ble spesiell

Tomac har en historie som skiller seg ut fra lagvenninnenes, også de på landslaget. Den startet med en nesten vanlig ferie med familien.

For det var naturlig for pappa Zeljko Tomac og kona Magda å ta med døtrene til hjemlandet Kroatia. Og hva passet bedre enn å melde de to jentene på en sommerleir i håndball?

Pappa har tross alt vært landslagstrener i Kroatia og Norge og trent flere klubber på kvinne- og herresiden. Nå er han trener på landslaget herrer sammen med Christian Berge.

Lyst til å bli bedre selv? Slik ble de gode: Håndballstjernenes 14 råd og tips til unge

Ble fort lagt merke til

Men den gangen, da familien skulle nyte noen deilige ferieuker ved adriatershavskysten sammen, syntes jentene det var ekstra stas å få trene håndball.

– Vi var plassert i gruppe D, men ble raskt flyttet til den beste gruppen. Allerede da var det utvelgelse til 1988/89-landslaget, som var kullet over meg. I Kroatia har de god oppfølging i den alderen, og det var veldig motiverende for oss.

Søstrene kom med i systemet. Med kroatisk statsborgerskap var Marta Tomac og to år eldre Teodora plutselig innenfor.

Som 14-åring fikk Marta Tomac sine første kamper for yngre aldersklasser og var fast på laget. Debuten i junior-EM kom i Wien i Østerrike i 2005.

Tomac spilte også EM-kvalifisering som senior for Kroatia, og endte opp med elleve A-landskamper.

Marta Tomac Født: 20. september 1990 Klubber: Rapp, Utleira, Selbu, Aarhus, Byåsen, Vipers Kristiansand. Meritter: VM- og EM-gull. NM-gull, seriemesterskap for Vipers. 11 landskamper for Kroatia, 47 for Norge. På neste øverste plass som toppscorer i eliteserien i 2009. Sivilstand: Kjæreste Utdanning: Studerer økonomi via NTNU

På tide å bli norsk

Siden Marta vokste opp og alltid hadde bodd i Trondheim, valgte hun å bytte statsborgerskap. Midtbacken ble formelt norsk høsten 2015, etter tre års karantene. Snart etter ble hun plukket opp av landslagstrener Thorir Hergeirsson og kom overraskende med på VM-laget som tok gull i desember det samme året.

Det å score mål har vært Tomacs varemerke i den hjemlige serien. Som tenåring i elitelaget Selbu ble det 14 mål i én kamp. Da sesongen var ferdig i 2009, ble hun bare slått av Heidi Løke på scoringstoppen. Bak Tomac kom Nora Mørk.

– Norsk håndball har aldri plukket ut spillere for tidlig til landslag, av fare for at de skal gå lei. Hva tenker du om den satsingen du kom med på i Kroatia?

– Jeg så på det som en fin, ekstra lærdom. Det var motiverende. Jeg har ikke tatt skade av at det var hardere trening og ekstra store krav til yngre spillere i Kroatia. Det var for øvrig store forskjeller med det jeg var vant til fra Norge. Vi kunne ikke si «du» til treneren. Jeg glemte meg noen ganger, men da bare lo lagvenninnene. I Kroatia skal man respektere de som er eldre. Formen er høfligere. I Norge er det mer uformelt. Det liker jeg godt.

NM før og nå Første NM innendørs gikk i 1976 Larvik har vunnet 17 NM-titler, hvorav de ni siste på rad. Vestfoldlaget har vært i 21 NM-finaler totalt Byåsen klarte å bryte opp Larviks gullrekke i 2007/08 ved å vinne 30–27. Vipers tok sin første tittel i fjor, men var også i finalen mot Larvik i 2010/11 (Tap 31–18). Byåsen har spilt 15 finaler, og vunnet fire. Vestar tok de to første gullene innendørs, før Skogn overtok med tre strake titler.

NM-programmet Kl. 12.00 Finale Junior Jenter 20: Byåsen Elite – Sola HK Kl. 14.00 Finale Junior Gutter 20: Bækkelaget Håndball -Nærbø Kl. 16.30 Finale Kvinner senior: Vipers Kristiansand -Storhamar Håndball Elite Kl. 19.00 Finale Menn senior: Elverum – Halden Topphåndball

Fikk du med deg denne? Landslagssjefen har et klart råd til debutanten før hoppuka

Marta Tomac stortrives sør i landet. Storesøster Teodora (30) ble mamma til lille Filippa sist sommer, og har tatt opp treningen i Byåsen igjen. Hun regner med å spille seriekamper på nyåret.

Da Tomac var i Byåsen, ble det aldri noen NM-finale.

– Vi ble alltid slått ut av Larvik.

30-åringen følger nøye med på lillesøsteren, som er playmaker i Vipers. Hun fikk i EM prøve seg i den rollen også, selv om hun skulle ønsket seg mer spilletid.

– Vi er kjempestolt over at hun bidrar i landslaget. Hun er litt roligere og forskjellig fra Stine Bredal Oftedal. De to utfyller hverandre fint, sier Teodora Tomac, som selv fikk landskamper på juniorsiden og som senior for Kroatia.

– Jeg og Marta spilte faktisk landskamp sammen i Trondheim. Det var gøy, sier storesøsteren, som har beholdt sitt kroatiske statsborgerskap.

– Nå satser jeg i eliteserien, og er fornøyd med det. Nå skal jeg heie på Marta og Vipers i finalen.