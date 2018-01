Mener dommerfeil avgjorde Norges EM-åpning

Samuel Adegbenro har et stort mål for 2018, men det handler ikke om antall scoringer for RBK

Frankrike-Norge 32–31

POREC: Det norske laget sto slukøret igjen etter et bittert ettmålstap mot verdensmester Frankrike i EM-åpningen i Kroatia.

– Jeg må si at jeg ble overrasket over at vi kom til EM og fikk dommere som dømmer 60–40. Jeg synes vi fikk mange situasjoner mot oss, men det er ikke noe vi får gjort noe med, sier Gøran Johannessen etter det sure nederlaget.

Han og lagkameratene slo ut med armene i flere avgjørende situasjoner hvor de var uenige med de spanske kamplederne.

– Hadde vi hatt 50-50-dommere i dag, så tror jeg vi hadde vunnet, sier han videre.

Tønnessen også misfornøyd

Også Norges toppscorer, Kent Robin Tønnesen var misfornøyd med dommerne.

– Det var mye rart som skjedde på slutten der, og jeg følte at vi fikk noen dommeravgjørelser mot oss. Men det er først og fremst oss det ligger på, sier kveldens syvmålsscorer.

Tønnessen er ikke helt enig i prosentvurderingen til lagkamerat Johannessen.

– Da var han snill, synes jeg, sier han om 60-40-anslaget til rogalendingen.

– Problemet er at vi slapp inn for få mål

Allerede i starten av kampen, da han akkurat hadde banket inn norsk 1-0-ledelse, kom den første kontroversielle situasjonen.

Han ble liggende med hendene foran ansiktet, men franskmennene fikk ta avkast og utlignet til 1–1.

– Jeg synes det er rart at de ikke dømte da jeg lå nede og holdt meg for ansiktet. Da skal de dømme, men det gjorde de ikke, sier han.

En som ikke ville skylde på dommerne, er keeper Torbjørn Bergerud. Han hadde en glimrende periode i første omgang, men slet med å hente frem særlig mange redninger etter pause.

– Jeg tenker ikke på dommerne i det hele tatt. Problemet er at vi slet bakover og slapp inn for mange mål. Det skal være nok å score 31 mål for å vinne kamper, sier Bergerud.

Sagosen: – Sånn er livet

Heller ikke Sander Sagosen var villig til å legge skylden på spanjolene med fløyte.

– Jeg gjorde mange feil, de gjorde mange feil, dere gjør sikkert mange feil som journalister og. Sånn er livet. Alle gjorde feil der ute. Det var noen avgjørelser som vi mener er kjedelige og gikk mot oss, men de har sikkert et annet syn på det, sier PSG-proffen.

Også trener Christian Berge mener at det er eget lag som må ta skylden for nederlaget.

– Vi kan velge å legge skylden på andre, men dette var selvforskyldt. Vi bommet på for mange klare sjanser. Dommerne må gjøre jobben sin, og jeg synes de gjorde det greit.

Berge ser ikke mørkt på veien videre, selv om mye nå tyder på at laget kanskje må vinne sine fem neste kamper.

– Jeg har ikke lyst til å frem spaden og begynne å grave, for det var veldig mye positivt der ute.