Nå får Camilla Herrem ektemannen som trener

Sola HK melder i en pressemelding at Stegavik har signert en toårsavtale med eliteserieklubben.

36-åringen har selv en lang og innholdsrik håndballkarriere bak seg. Han har spilt 42 landskamper for Norge og vunnet en haug med klubbtitler opp gjennom årene.

Stegavik er også gift med et annet profilert håndballnavn i Camilla Herrem, som spiller i klubben.

– For klubben er det viktig at en ny hovedtrener passer inn i Sola HK, og er en trener som identifiserer seg med våre verdier og målsettinger. Vi har vært opptatt av å få på plass en trener som ønsker å være med å utvikle Sola HK og spillerne, og som evner å jobbe sammen med spillerne i et team, skriver Sola HK i en pressemelding.

Siden 2016 har Stegavik spilt i Nærbø Håndballklubb. Om sin nye trenerjobb sier han følgende:

– Trenerjobben i Sola er en spennende utfordring som jeg ser frem imot. Men jeg kommer inn med en ydmyk innstilling til dette arbeidet, sier Stegavik.

– Det viktigste for meg er at vi som lag fungerer som enhet, og da vil det være naturlig for meg å ha en tett dialog med spillerne hele tiden. De skal også være med å sette sitt preg på laget, slik at vi alle får et eierforhold til det vi driver med.