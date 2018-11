Nå starter håndball-EM: Her er alt du trenger å vite

Julebordsesongen er i gang. Her er tipsene til deg som heller vil være hjemme

Er Magnus Carlsen tidenes beste? Dette taler for og mot

Her er alt du trenger å vite

Er Magnus Carlsen tidenes beste? Dette taler for og mot.

Ble truet med straff for dette. Nå tar Skiforbundet grep.

Ble truet med straff for dette. Nå tar Skiforbundet grep

Her er alt du trenger å vite

Saken oppdateres.

Torsdag 29. november starter håndball-EM for kvinner i Frankrike. Norge er regjerende mester. Her får du alt du trenger å vite om Norges motstandere i gruppespillet, hvem som er de største gullrivalene og hvordan sendingene på tv blir.

Norges motstandere i gruppekampene:

Årets håndball-EM arrangeres fra 30. november til 16. desember. Norges motstandere er Romania, Tsjekkia og Tyskland.

1. desember klokken 15.00: Norge – Tyskland

3. desember klokken 21.00: Tsjekkia – Norge

5. desember klokken 21.00: Norge – Romania

De andre kampene i Norges gruppe er:

1. desember klokken 18: Romania – Tsjekkia

3. desember klokken 18: Tyskland – Romania

5. desember klokken 18: Tyskland – Tsjekkia

De tre beste lagene går videre til mellomspillet, som begynner 6. desember.

Semifinalene spilles 14. desember, mens finalen og bronsefinalen spilles 16. desember i Paris.

Tyskland:

Det tyske kvinnelandslagets beste plassering i et EM er en sølvmedalje fra 1994 på hjemmebane. De havnet på sjetteplass i 2016.

Søndag spilte de mot Polen, hvor de til slutt vant 28–27. Tidligere i oppkjøringen til mesterskapet tapte de 19–20 mot Brasil, og 20–22 mot Spania.

Tsjekkia:

Det tsjekkiske kvinnelandslagets beste plassering i et EM er en åttendeplass fra 2002. De havnet på tiendeplass i 2016.

Tsjekkia vant lørdag 22–20 mot Slovakia. De deltok i en firenasjonersturnering, og slo også Sveits 34–25, og Kroatia 21–19.

Romania:

Det rumenske kvinnelandslagets beste plassering i et EM er en bronse fra 2010 på hjemmebane. De havnet på femteplass i 2016.

Laget spilte 33–24 i en intern treningskamp mot B-laget lørdag. Fredag vant de 29–26 mot Serbia.

Andre grupper:

Gruppe A: Danmark, Polen, Serbia og Sverige

Gruppe B: Frankrike, Montenegro, Russland og Slovenia

Gruppe C: Kroatia, Nederland, Spania og Ungarn

Kampoppsett gruppe A, B og C Torsdag 29. november klokken 21: Frankrike – Russland Fredag 30. november Klokken 18: Serbia - Polen Klokken 21: Montenegro – Slovenia og Danmark - Sverige Lørdag 1. desember: Klokken 15: Ungarn – Nederland Klokken 18: Spania – Kroatia Søndag 2. desember Klokken 15: Slovenia – Frankrike og Polen - Danmark Klokken 18: Sverige – Serbia og Russland – Montenegro Mandag 3. desember: Klokken 18: Kroatia – Ungarn Klokken 21: Nederland – Spania Tirsdag 4. desember Klokken 18: Russland – Slovenia og Sverige - Polen Klokken 21: Frankrike – Montenegro og Danmark - Serbia Onsdag 5. desember: Klokken 18: Nederland – Kroatia Klokken 21: Ungarn – Spania

Mellomspillet:

Tre lag går videre fra hver gruppe. Lagene fra gruppen A og B spiller i Gruppe 1, mens Norge og resten av lagene fra C og D spiller i gruppe 2.

Slik spilles mellomspillet Torsdag 6. desember: 3. plass gruppe A – 2. plass gruppe B 2. plass gruppe A – 3. plass gruppe B Fredag 7. desember: 3. plass gruppe C – 2. plass gruppe D 2. plass gruppe C – 3. plass gruppe D Lørdag 8. desember: 2. plass gruppe A – 2. plass gruppe B 1. plass gruppe A – 1. plass gruppe B Søndag 9. desember: 2. plass gruppe C – 2. plass gruppe D 1. plass gruppe C – 1. plass gruppe D Mandag 10. desember: 3. plass gruppe A – 1. plass gruppe B 1. plass gruppe A – 3. plass gruppe B Tirsdag 11. desember: 3. plass gruppe C – 1. plass gruppe D 1. plass gruppe C – 3. plass gruppe D Onsdag 12. desember: 3. plass, gruppe C – 3. plass gruppe D 2. plass gruppe C – 1. plass, gruppe D 1. plass gruppe C – 2. plass, gruppe D 3. plass gruppe A – 3. plass, gruppe B 2. plass gruppe A – 1. plass, gruppe B 1. plass gruppe A – 2. plass, gruppe B Finalehelgen: Fredag 14. desember Plasseringskamp Semifinale 1 Semifinale 2 Sø. 16. des Bronsefinale Finale

Ekspertenes spådommer:

Viasats hovedkommentator Daniel Høglund tror at Norge vil kjempe helt i toppen.

– Jeg tror vi har akkurat like gode sjanser som tidligere mesterskap. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal være gullfavoritt, sammen med Frankrike som er på hjemmebane, sier Daniel Høglund.

– Det er ikke en enkel gruppe, men det er sannelig ikke så langt ifra. Det er en veldig grei gruppe vi har fått. Romania har gitt oss litt trøbbel tidligere. Tyskland har ikke løftet laget opp til det neste nivået. Det er en fullt overkommelig gruppe, hvor Norge skal gå ut med full pott, sier Høglund.

Medkommentator Geir Ostrup håper at Thorir Hergeirsson sørget for at håndballjentene ikke bruker opp alt kruttet tidlig i turneringen, slik han synes de gjorde i forrige mesterskap.

– Troppen er god nok til å spille en semifinale, så får vi se. Norge sammen med Frankrike er de største favorittene, det har ikke skjedd så mye siden VM i fjor, sier Ostrup.

Tv 2s håndballekspert Randi Gustad tror håndballjentene er motiverte til å gi alt for å vinne mesterskapet.

– Jeg tror fortsatt at de har gode sjanser til å ta gull. De har mistet to «tittelbelter» i OL og VM, så å forsvare EM-tittelen er nok egenmotivasjon i seg selv, i tillegg til at det er første mulighet til å kvalifisere seg til OL i 2020.

Men hun er likevel litt bekymret med tanke på skadene som troppen er blitt utsatt for før mesterskapet.

– Norges angrepsspill er klart svekket uten eksplosiviteten og servitøregenskapene til Nora Mørk og Amanda Kurtovic, mener hun.

Spillesteder:

Kampene i Norges gruppe spilles i Brest Arena i Brest.

Brest ligger helt nordvest i Frankrike, og er en by med omtrent 150 000 innbyggere.

Kampene spilles i Brest Arena, som har en kapasitet på 4500 tilskuere. Hallen er en flerbrukshall, og er hjemmebanen til Brest Bretagne Handball.

Dersom Norge får videre fra gruppespillet vil de flytte base til Nancy.

Nancy har omtrent 100 000 innbyggere, og ligger 40 mil øst for Paris. Kampene skal spilles i Palais des Sports Jean Weille, en innendørsarena med 6027 seter. Det er hjemmebanen til basketlaget SLUC Nancy.

De andre spillestedene er Hall XXL i Nantes, Axone i Montbéliard, og AccorHotels Arena i Paris.

Håndball-EM på TV:

Det er TV3 som har rettighetene til EM i håndball. Som under herremesterskapet tidligere i år er det Christian Ramberg som er programleder, og han har med seg Frode Kyvåg og Karoline Dyhre Breivang i studio.

– Karoline Dyhre Breivang er med for første gang. Det gleder jeg meg veldig til. Hun har hatt noen Champions League-sendinger i høst og blitt litt varm i trøyen, så det tror jeg blir et knakende godt tillegg til studiosendingen vår, sier Daniel Høglund.

Karoline Dyhre Breivang er spilleren med flest landskamper for Norge, hele 305 kamper fikk hun med seg før hun la opp i 2017.

Høglund selv er hovedkommentator, og har med seg Larvik-trener Geir Oustorp som ekspertkommentator. Frode Scheie kommenterer de øvrige kampene på Viasat 4 og Viaplay.

Ørjan Bjørnstad og Kaja Snare er reportere.

Dette er troppen til Norge i Frankrike:

Målvakter:

Silje Solberg og Katrine Lunde.

Utespillere:

Henny Ella Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Heidi Løke, Stine Bredal Oftedal, Malin Aune, Kari Brattset, Linn Jørum Sulland, Sanna Solberg, Thea Mørk, Marta Tomac, Marit Røsberg Jacobsen, Vilde Mortensen Ingstad Silje Waade

Reserver: Ingvild Bakkerud og Moa Högdahl.