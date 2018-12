Nederland ødela for Norge – syltynt EM-håp igjen

Vinn en kasse julebrus: Andre hint: Skjønner du hva denne lyden er for noe?

Saken oppdateres.

NEDERLAND - ROMANIA 29–24

NANCY: Nederlandske spillere jublet som gale. De tok to viktige poeng og høvlet over rumenerne.

Et nederlandsk lag som spilte for livet sitt, gjorde akkurat det. De banket et rumensk lag som hadde vært suverent inntil da.

– Romania lignet ikke på seg selv. De var ikke i nærheten av det de har prestert i de første kampene, og spesielt mot Norge, sier Geir Oustorp.

Han er ekspertkommentator for TV3 og til daglig trener i Larvik.

Nederland var offensiven fra start i 2. omgang, slik laget hadde vært ved pause. Fra ettmålsledelse halvveis var laget snart fire mål i føringen. Mer skulle det bli.

De oransje dundret på og ledet 23–17 da det var ti minutter igjen. Nederlenderne sprudlet, rumenerne så ut som om de tilhørte norsk 2.-divisjon.

– Nivået er veldig dårlig. Det ligner ikke på det Romania vi kjenner, sier Oustorp. Han visste at et resultat tidligere på søndagen hadde gått i Norges favør, da Ungarn slo Tyskland 26–25.

Når alt kommer til alt kan det bli målforskjell som avgjør denne svært spennende puljen.

Norge skal spille mot Nederland tirsdag. De oransje har igjen Spania og bør slå dem lett.

– Det skal aldri gjenta seg at vi åpner så dårlig i et mesterskap. Vi har bare oss selv å takke, var kommentar fra kaptein Stine Bredal Oftedal søndag.

Hun ante da ikke hvordan Nederland-Norge-kampen skulle gå, men hun visste at det var utrygt og at landslaget var avhengig av andre.

Det som skjer videre nå er at ved poenglikhet avgjøres semifinaleplassene på innbyrdes oppgjør. Er det likhet her, blir det målforskjellen som forteller hvilke lag som skal gå videre.

Spania er uansett ute.

Skuffet over Romania

Oustorp var utrolig skuffet over det rumenske spillet, som han mente var dårlig.

– Verdensklassespilleren Cristina Neagu er jo bare en skygge av seg selv, sier han om veteranen som laget tre mål på åtte forsøk i første omgang. Til slutt hadde hun scoret fire mål på 14 forsøk.

Rumenerne bommet dessuten flere ganger på åpent mål da nederlendernes keeper var tatt ut.

Allerede halvveis så det stygt ut sett med Norges øyne. Det var så jevnt som bare det, selv om Nederland gikk til pause med ledelse. 11–10

– Skulle nesten tro de hadde avtalt å spille uavgjort. Da er jo Norge ferdig, sa Geir Oustorp da.

Sterke Crina-Elena Pintea, den storvokste strekspilleren som var et megaproblem for Norge i Romania-kampen, ble stoppet og gjorde heller ikke all verden ut av seg.

Har trener fra Molde

Nederland er et lag som har fart som Norge. Moldes eliteserietrener Helle Thomsen, som er dansk, er trener der.

Hun så på forhånd at de oransje hadde alle muligheter til å sikre seg andreplass i puljen og dermed semifinale i Paris. Hun hadde lagt en plan, men opplevde også at nøkkelspiller Nycke Groot ble skadet tidlig i kampen etter å ha scoret to mål.

Det viste ikke å ha noe å si. Dirigenten Estavana Polman var jo der.

NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen likte heller ikke det han så da lagene gikk i garderoben i pausen. Han følte seg tidlig utrygg på Norges vegne. Det hadde han all grunn til.

Etter kampen sa han:

– Vi så det allerede under oppvarmingen. Romania var helt uten entusiasme, Romania var ikke til å kjenne igjen. De manglet glød. Bakspillerne hang ikke med.

Han mener at Nederland var gode, men fikk også lov til å spille sitt eget spill.

– I tillegg redder målvakten deres, Tess Wester, syv-åtte hundreprosentsjanser.

De norske spillerne, som noen timer tidligere jublet for ungarsk seier, måtte bare konstatere at lykken ikke varer så lenge.