Tøye eller ikke tøye? Ny studie viser at disse to øvelsene har god effekt

Målbonanza for Manchester City: Scoret ni mot Burton fra nivå tre

Her er alt du trenger å vite om håndball-VM

Ni grunner til at herrelandslaget kan spille seg inn i nordmenns hjerter igjen

Målbonanza for Manchester City: Scoret ni mot Burton fra nivå tre

Her er alt du trenger å vite om håndball-VM

TIL-trenerens offensive 2019-mål: – Vi spiller for å komme til Europa

Her er alt du trenger å vite om håndball-VM

Ni grunner til at herrelandslaget kan spille seg inn i nordmenns hjerter igjen

Ni grunner til at herrelandslaget kan spille seg inn i nordmenns hjerter igjen

Saken oppdateres.

De følte seg som kjæledegger for håndballinteresserte nordmenn.

Alle visste plutselig hvem de var.

1,8 millioner nordmenn så den siste kampen mot Frankrike på TV, da det ble sølv. Det hadde aldri skjedd tidligere.

I etterkant merket Norges Håndballforbund økt interesse fra sponsorer og ikke minst økt rekruttering på guttesiden.

Nå venter Tunisia som første motstander i danske Herning fredag, i et mesterskap som starter torsdag. Landslaget håper å få rollen som yndlinger igjen.

Nederst i artikkelen kan du lese ni grunner til denne populariteten

Herrene fikk sitt «1986»

Egentlig begynte oppturen under EM i Polen i 2016, da laget kom til semifinalen. Da opplevde herrene sitt «1986», det vil si lik starten på kvinnenes enorme suksess med bronse i VM det året.

I herrenes siste VM, for to år siden, eksploderte det.

– Folk snakket om herrelaget og profilene, noe som aldri var blitt gjort tidligere, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Han er ikke i tvil om at spillerne til landslagstrener Christian Berge kan innta en lignende posisjon denne gangen, under mesterskapet der Norge spiller sine kamper i Herning.

– Ja, gitt at de gir full spiker. De har et år til med rutine. Selv om de også har hatt noen skader, har de mange å velge mellom. De kan nå langt.

Imponert over kvaliteten

Trenere, spillere og ekspertkommentatorer er enig i at Norge har et meget godt utgangspunkt for å få nordmenn engasjert som TV-tittere.

– Dersom de presterer og leverer resultater, kan de fort spille seg inn i folks hjerter, sier Kristian Kjelling.

Den tidligere landslagsspilleren med 31 VM-kamper for Norge, og trener for Drammens elitelag, skal være ekspertkommentator under dette mesterskapet.

Han mener Norge aldri har sett maken til landslag med en slik bredde. Kjelling tar som eksempel skaden til Ken Robin Tønnesen rett før VM. Da ble toppspiller Harald Reinkind i Kiel hentet inn.

Bare det at Norge i utgangspunktet har fire så gode venstrehendte skyttere på høyre bakspillerplass, er utenom det vanlige.

Tønnesen, Reinkind, Magnus Abelvik Rød og Espen Lie Hansen er en firerbande for Norge, og flere banker på døren.

Kjelling tror det vil bli mye interesse rundt landslaget, etter hvert som VM skrider frem.

– Det svært sportsinteresserte folket i landet vårt elsker alle som leverer resultater, uavhengig av hvilken idrett de kommer fra, sier han.

Kommer gjennom TV-ruten

Landslagstrener Børge Lund mener landslagsspillerne har appell fordi de er gode til å være seg selv.

– Det er ikke stereotype spillere publikum ser på banen. De byr på seg selv. Norge har spillere som tør å si at de går for gull.

Lund ser frem til første kamp mot Tunisia fredag, og satser på at laget trår til fra start. Da vil publikum heie med.

– Det er typisk norsk at alt vi er gode på, er gøy. Derfor heier nordmenn på curling og sjakk, skisport og håndball.

– Håndball er – litt flåsete sagt – kampsport med ball, en gladiatorsport. Den er tøff, teknisk og har mye fart. I en så spektakulær idrett er utøverne ubeskyttet. De har en tynn, teknisk drakt, sier Lund.

Spillerne smeller i hverandre, men drar hverandre opp. Det er en gentlemanssport. Det er noe med sportsånden og tøffheten som tiltaler det norske publikum, mener Hein Barthold.

Han er daglig leder i Norsk Topphåndball, en paraply for klubbene i de to øverste divisjonene for menn og kvinner.

Daniel Høglund, kommentator i TV3, som spesielt skal kommentere Norges kamper, mener at de norske spillerne er kjæledegger allerede. Før VM starter. Han venter gode tall for TV-sendingene.

– Trener Christian Berge har klart å finne de rette typene. Jeg ser at folk elsker dem.

Hva sier så Sander Sagosen, den største stjernen?

– Vi nordmenn er såpass patriotiske at hvis vi vinner håndballkamper, så blir folk glad i oss.

Ni grunner til populariteten

Oppsummerer vi alt dette, kan vi dra frem disse punktene som kan gjøre at landslaget vil spille seg inn i nordmenns hjerter igjen: