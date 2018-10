Ni sekunder unna cupbombe: Kolstad slått ut etter vanvittig drama

Utført hærverk ved to moskeer i Trondheim sentrum

Kolstad – Elverum 27–27 (29–33 eeo.)

Det manglet ikke på dramatikk og temperatur i NM-kvartfinalen mellom Kolstad og Elverum i Kolstad Arena onsdag kveld.

Lagene fulgte hverandre gjennom hele oppgjøret. Både til pause og til fulltid var stillingen helt likt. Dermed måtte det spillforlengelse til å avgjøre den dramatiske cupkampen.

Til slutt trakk håndballstormakten det lengste strået i Kolstad Arena. Elverum avgjorde i 2. ekstraomgang og vant 33–29.

Utlignet rett før slutt

Men det så lenge ut til at Kolstads straffeekspert, Runar Forbord, hadde sendt Kolstad videre med straffescoring halvt minutt før slutt. Da tok trønderne ledelsen 26–25, og trengte bare å forsvare seg mot et siste angrep.

Men Elverum fant en vei gjennom Kolstad-forsvaret med få sekunder igjen på klokka, og utlignet med ni sekunder igjen å spille. Dermed var det duket for ekstraomganger, der Elverum var sterkest.

Stjerneskuddet utvist

Men det var utrolig mange hendelser før pause også.

To minutterne haglet i cupoppgjøret i det som var en svært innholdsrik 1. omgang. Til pause hadde dommerne henvist hele seks spillere til benken for to minuttere. Lagene gikk inn til pause.

Men hendelsen som fikk alt til å ta fullstendig fyr og begge lag til å tenne på alle plugger, var da William Aar ble utvist i 1. omgang.

Aar, som har vært i storform for Kolstad denne sesongen, ble utvist allerede etter 11 minutter. Aar skal ha dyttet Elverum-talentet Simen Holand Pettersen.

Dommerne mente hendelsen var alvorlig nok til å gi han rødt. Det førte til krangel mellom Kolstad- og Elverum-spillerne på midtbanen. Blant annet Kolstad-keeper Lars Eggen Rismark rykket ut av eget mål og ga tydelig beskjed – både til bortelaget og dommerne – hva han mente om situasjonen.

Men dommerne sto på sitt. Den hardtskytende trønderen måtte dermed forlate banen og sette seg på tribunen allerede etter 13 minutter spilt.

Storspilte mot Elverum

Men fra tribuneplass fikk 20-åringen noe å smile for likevel. Lagkameratene storspilte mot Norges beste håndballag og ledet 9–7 etter 20 minutter.

Da hadde kampen allerede inneholdt det aller meste: Utvisning, sjansesløseri, en haug av to minuttere og vanvittige scoringer.

Temperaturen på banen var allerede høy før utvisningen av Aar, men den steg enda et hakk etterpå. Tominutterne haglet til begge lag, mens i målprotokollen utlignet lagene hverandre helt til pause. Det kokte i Kolstad Arena.

Etter en heseblesende 1. omgang gikk lagene inn i garderoben à jour på stillingen 12–12. Men Kolstad måtte til slutt gi tapt i slaget mot Elverum.