Nok en tidligere landslagsspiller tatt av skade i ung alder

Saken oppdateres.

Det bekrefter administrerende direktør, Mikael Bak, i hennes danske klubb Silkeborg-Voel.

– Vi synes det er leit at Hannas kropp ikke kan makte å være håndballspiller på samme nivå som hun har kunnet tidligere. Det er synd at en skade som hun pådro seg i foten for 1,5 år siden setter så store begrensninger for hennes muligheter for å komme i toppform. Det er synd for Hanna, sier Bak.

Sagosen er stolt

Den danske klubben informerte tidligere på dagen om at Oftedal er blitt fristilt fra kontrakten sin.

– Hanna har en personlighet som er veldig verdsatt. Det er kjedelig å miste henne, sier Bak.

Hanna Bredal Oftedal er kjæreste med Norges store stjerne på herresiden, Sander Sagosen. Trønderen skriver på Instagram at han er «veldig stolt av henne og alt hun har oppnådd».

– Det er trist. Det er trist at en skade skal bli enden på hennes karriere. Man kan håpe at det kan hende hun blir bedre, for hun er ikke en gammel spiller. Det kan være at en god, lang pause gjør at hun kan komme tilbake. At hun kan kjenne på at hun får lysten tilbake, og at kroppen tillater. Det håper vi som håndballfolk, sier Mikael Bak.

– Ellers er det trist at hun ikke kan spille flere år, men jeg har respekt for at hun skal passe på sin kropp, sier dansken.

Vi har foreløpig ikke fått tak i Hanna Bredal Oftedal.

Spilt sammen med søsteren

Hanna Bredal Oftedal spilte sammen med søster og landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (28) i både Stabæk og Issy Paris, før de dro i forskjellige retninger.

Mens storesøster har spilt for Györ den siste tiden, kom lillesøster til Danmark og Silkeborg-Voel i sommer. Det ble imidlertid bare med et halvår i Danmark, da en skade hun pådro seg i Frankrike gjorde at hun ikke fikk trent som hun skulle.

Hanna Bredal Oftedal har to landskamper for Norge.