Nora Mørk hardt ut mot håndballforbundet – vurderer å gi seg på landslaget

Professor ber utøvere melde fra om seksuell trakassering: – Må hindre at andre blir rammet

Et nytt, kreativt kraftsentrum

Solgte eiendom i Trondheim for 6,2 milliarder

Pengene renner inn for Casper Ruud: Så mye har han tjent på suksessen i Australia

Endringer i det norske laget – Hykkerud inn for syk spiller

Her er Sandefjords nye trener

Kilde: Bannon skal forklare seg for Kongress-komité

Saken oppdateres.

Private bilder av Mørk skal ha blitt spredt på norske herrelandslaget i håndball. Det sier 26-åringen i et intervju med VG. Håndballforbundet selv bekrefter at enkelte av spillerne på herrelandslaget har hatt bildene, men sier at de skal være slettet.

Mørk hevder hun ga beskjed til håndballforbundet allerede i oktober, men at de ikke har tatt grep, men heller dysset ned saken og vært unnvikende. Hun krever en beklagelse, og i verste fall kan håndballyndlingen droppe videre spill for Norge.

Satte frist for beklagelse

– Forbundet har fått beskjed om at jeg vurderer fremtiden min på landslaget. Jeg vet ikke om jeg vil være en del av et forbund som verner mer om kolleger som bedriver seksuell trakassering enn meg selv, sier Mørk til avisen.

I november snakket Mørk ut om at private bilder av henne var kommet på avveie. I et intervju med TV 2 fortalte hun om hendelsen som hadde gått hardt inn på henne.

Nå sier hun at hun er «knust» over at bildene skal være spredt hos det norske herrelandslaget, som i disse dager spiller EM i Kroatia.

Mørk hadde satt frist til i mandag for håndballforbundet til å beklage seg offentlig. Hun mener det ikke har skjedd. Håndballforbundet mener imedlertid at svaret de ga til Mørk mandag, er å regne som et offisielt svar.

Håndballforbundet er uenige

VG skriver at det er blitt avholdt flere møter og diskusjoner om veien videre. 22. desember møttes partene med blant annet Norges idrettsforbund til stede.

– De føler at de har gjort hva de kunne, mens jeg er uenig. Når noen blir seksuelt trakassert på jobben, så skal det ikke ta to måneder før vi møtes. Det er ikke nok for meg, og det er ikke nok for neste person som opplever det samme, sier Mørk.

Håndballforbundet er uenig i påstandene til Mørk om at de ikke har gjort nok. Til VG sier de følgende:

– Det overordnede for oss har hele tiden vært å ivareta Nora og håndtere saken på en så god måte som råd. Forbundsstyret i NHF tar sterkt avstand fra Nora Mørk sine påstander. Det er naturligvis likevel beklagelig at Nora opplever det annerledes, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.