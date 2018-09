Herrem fortviler etter Mørk-beskjeden: – Nå ble jeg helt satt ut!

Kvinne fra Trondheim dømt til 105 dager i fengsel for trygdebedrageri

Saken oppdateres.

Nora Mørk (27) kan glemme håndball-EM. Kneet som ble skadet i februar må nemlig opereres igjen.

Det bekrefter Norges landslagslege Nils Leerand til NTB.

«Nå ble jeg helt satt ut!», sier landslagsvenninne Camilla Herrem når vi videreformidler nyheten.

– Det er utrolig synd, legger hun til.

– Hun har gått gjennom så mye dritt

Herrem har feiret mange triumfer med lagvenninnen Mørk. Selv er Herrem i gang med treningen igjen etter barnefødselen i juli.

Mørk og Herrem har holdt kontakten og oppildnet hverandre mens begge har vært ute av landslaget. Derfor tar Herrem nyheten om Mørk ekstra tungt.

– Det er utrolig synd. Hun har gått gjennom så mye dritt. Man vil ikke at hun skal gå gjennom mer. Kunne hun ikke fått en pause nå? sier venstrekanten.

– Jeg unner henne så mye. Hun jobber så mye og så hardt for håndballen.

Var «kjempemotivert»

Mørk ødela korsbåndet i en klubbkamp i vinter. Hun var tidlig ute med å si at hun ikke ville sette helt strek over EM. Nå er altså den drømmen knust, bekrefter landslagslege Nils Leraand.

– EM hang i en tynn tråd for Nora før dette, og med dette så tett på, så er nok EM gått, ja. Det er nok et tøft slag for Nora som har jobbet så hardt med opptreningen, sier han til NTB.

Herrem snakket sist med Mørk for en uke siden. Da gikk opptreningen bra og Mørk var kjempemotivert for å komme tilbake, forteller Herrem.

Landslagslege Leraand begrunner operasjonen slik:

– Korsbåndet er greit, men det er litt annet rusk i kneet. Det ser ut på MR-bilder som det er noe med menisken. Med tanke på framtiden er det bra å gjøre dette, tilføyer han.

Håndball-EM spilles i Frankrike i desember. Der skal Norge revansjere tapet for nettopp Frankrike i VM-finalen.