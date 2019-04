Nora Mørks Györ-comeback kan komme allerede i helgen

Person pågrepet for overfallsvoldtekt av kvinne med barnevogn

Saken oppdateres.

Håndballstjernen Nora Mørk skal være svært nær et comeback for Györ. Det kan komme allerede til helgen i mesterligaen.

Det opplyser kilder tett på klubben til NTB. Søndag møter den ungarske giganten Odense borte i første kamp i kvartfinalen i Champions League. Sammenlagtvinneren går til Final4-sluttspillet i Budapest andre helgen i mai. Der er Györ tittelforsvarer.

Mørk spiller sin siste sesong for det ungarske laget. Hun flytter til Bucuresti til sommeren der hun i vinter underskrev en kontrakt. Motsatt vei går Amanda Kurtovic.

Györ og Bucuresti (møter Metz i sin kvartfinale) kan støte på hverandre i mesterligaens sluttspill om vel en måned.

– Det nærmer seg spill for Nora. Det er per nå ikke avtalt en fast dato, sier Mørks far Morten til NTB.

Han legger til at datteren ikke ønsker å gi noe intervju da hun «har fokus på hver økt og fint lite annet».

Liten smak

Mørk gjorde et lite comeback for det norske rekruttlandslaget for halvannen uke siden, men spilletid i Györ har latt vente på seg etter det.

Den norske superstjernen skadet seg alvorlig i et kne i februar i fjor. Hun var tilbake i rimelig slag i oktober, men da måtte det renskes opp i det skadde kneet ytterligere en gang. Mørk har ikke vært på banen i kamp for Györ på 14 måneder.

– Ingen er mer glad for å være utpå der i dag enn meg. Jeg har bare lyst til å spille håndball hele tiden, sa Mørk til NRK etter landslagsinnhoppet for rekruttene.

Det var hennes første kamp på 410 dager. 27-åringen satt på benken i siste halvdel av både første og annen omgang, men rakk likevel å score fem mål.

Landslaget

Norge spiller VM i Kina i desember, og landslagssjef Thorir Hergeirsson har håp om å få med Mørk dit. Et halvt år senere går Tokyo-OL dit det norske laget etter all sannsynlighet kvalifiserer seg.

Norge har bare vunnet et av de fire siste mesterskap og tullet seg bort i EM i fjor. Da ble det et svært unødvendig tap for Tyskland kostbart på vei mot 5.-plassen.

Under Hergeirsson er det blitt seks gull på tolv forsøk i OL, VM og EM. Fem av gullene kom på de første åtte mesterskapene under ham.