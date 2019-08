Nordmann nektes å bli landslagssjef i Polen

Jeg har vært aktivitør for bestefar i ett år - man trenger ikke en bachelor for å være til stede

Saken oppdateres.

– Hovedtrener Arne Senstad informerte klubben mandag ettermiddag om at han er tilbudt jobben som landslagssjef for det polske kvinnelandslaget. Han ba oss om å vurdere om han kan gis mulighet til å ta på seg denne jobben i tillegg til jobben som hovedtrener i Storhamar, heter det i en pressemelding fra klubben.

– Storhamar Håndball Elite har kommet til at klubben ikke ønsker en slik delt løsning. Vi ønsker at vår hovedtrener har fullt fokus på jobben hos oss for å utvikle spillere, team og klubb videre. Storhamar kan derfor ikke akseptere et slikt engasjement i tillegg til jobben hos oss.

– Det er en ære for meg, men framfor alt en utfordring med hardt arbeid og stort ansvar, sa Senstad da han ble presentert som Polens nye sjef.

Meningen var at han kommende sesong skulle kombinerte landslagsjobben med sitt virke som hovedtrener i Storhamar, der han har kontrakt til sommeren 2020. I Polen var han tilbudt kontrakt til 2024.

Aftenposten har vært i kontakt med Senstad torsdag kveld- Treneren ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

50-åringen har vært Storhamar-trener i to perioder, fra 2006 til 2013 og siden 2015. Forrige sesong ledet han laget til 2.-plass i serien, til cupfinale og sluttspillfinale. Hver gang ble bare Vipers Kristiansand for sterk.

Polen er ikke kvalifisert til årets VM, og Leszek Krowicki måtte gå tidligere i år. Senstads oppgave skulle være å kvalifisere laget til mesterskap igjen.