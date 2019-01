«Sjokkert» etter at Norge fikk bank: – Jeg er veldig skuffet

Saken oppdateres.

DANMARK-NORGE 30–26

HERNING: Norge fikk i perioder så hatten passet både to og tre ganger da Danmark banket Norge 30–26.

– Jeg er veldig skuffet - og litt sjokkert over at vi ble nedkjempet i samtlige posisjoner på banen, sa tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik, som jobber som ekspert for TV 3 under mesterskapet.

Anført av Mikkel Hansen, som satte sin lagkompis i PSG – Sander Sagosen – fullstendig i skyggen, og Niklas Landin, sikret Danmark seg gruppeseieren. De tar med seg fire poeng inn i hovedrunden.

LEST DENNE? Slik blir Norges vei videre etter tapet mot Danmark

Norge må derfor trolig slå Sverige for å ha sjanse til å nå semifinalen.

– Det er ikke bra nok. Vi har trøbbel så å si hele veien. Jeg synes Danmark er bedre enn oss i dag, sa landslagstrener Christian Berge til TV 3 etter tapet mot danskene.

Danmark trente med svarte plastsekker foran vinduene i treningshallen utenfor Herning onsdag. Ingenting skulle deles med omverdenen før en viktig og sjeldent mye omtalt gruppespillskamp.

Danmarks stjernespiller Hansen og trener Nikolaj Jacobsen omtalte årets Norge-utgave som tidenes beste.

Men det så ikke slik ut i den siste kampen i gruppe C torsdag kveld.

Voldsomt trykk

Norge startet med ballen og ble møtt med en vegg av lyd. Av piping. Akkurat som da de entret hallen til oppvarming og under innmarsjen.

Men pipingen ble raskt forvandlet til jubel da målvaktsgiganten Niklas Landin plukket første ball.

Da Mikkel Hansen scoret kampens første mål etter tre minutter, etter redninger fra begge burvokterne, eksploderte Boxen. Selv iskalde Hansen kostet på seg noe som lignet et krigsrop opp mot «store stå», ståtribunen bak det ene målet.

Allerede fem timer før avkast var det flere tusen ivrige håndballentusiaster på plass i Boxen og i den såkalte «fan zone». Og ståtribunen bak det ene målet var smekkfull to timer før kampstart.

Hallen var utsolgt, det var ikke ett sete å oppdrive, ifølge arrangøren.

Egen «vakt» passet på Sagosen

Sander Sagosen fikk spesialoppvartning og fikk lite til i starten av kampen. Det var tydelig at Danmark hadde bestemt seg for å ta trønderen ut av kampen.

– Førsteomgangen min er helsvart, sa en selvkritisk Sagosen til TV 3 etter kampslutt.

Eivind Tangen traff på et par susere, men Niklas Landin sto som oftest i veien for de andre. Vanligvis så sikre Kristian Bjørnsen og Bjarte Myrhol traff ikke slik de har for vane. Tometersmannen bak hos danskene var så til de grader på jobb.

Danskene skaffet seg en tremålsledelse og førte an utover i 1. omgang. Den norske uttellingen var for dårlig.

FÅTT MED DEG DENNE? Sagosen falt om på et bakeri etter VM-thrilleren: – Det var ekstremt

Men det makedonske dommerparet slet ikke med uttellingen. De sendte spillerne ut med to minutters utvisninger i et bankende kjør en periode. Til Christian Berges store fortvilelse nede på den norske benken.

Smått fortvilende var det også tidvis for Torbjørn Bergerud. Han klarte aldri å stenge og måtte se ballene blåse inn bak seg. Han avsluttet 1. omgang med en redningsprosent på 27. Landin endte på 38. Men hadde en periode over 70 før pause.

Hansen-show

Mens Sagosen slet, sprudlet Mikkel Hansen. PSG-stjernen bokførte seks mål før det var spilt 20 minutter.

Han var akkurat så god som han kan være, og når han er i spillehumør kan Danmark være veldig gode.

Gøran Søgard Johannessen spilte sin landskamp nummer 50 og satte fart på Norge da han kom inn. Både med scoringer, målgivende og tempo i spillet.

Men Norge klarte aldri å tette luken som «de danske drenger» opparbeidet seg.

Danskene gikk til pause med 17–14-ledelse og fansen sang Kim Larsen på tribunen.

Tungvektsduell

Torbjørn Bergerud startet 2. omgang med en redning.

Men like etter hadde Danmark skaffet seg en femmålsledelse. Da runget «Vi er røde, vi er hvide» i hallen.

Og nå var det dansk fest. Norge hang ikke med på notene. Det hurtige kontringsspillet var nesten fraværende. Mye fordi danskene hadde gjort hjemmeleksen sin.

Mikkel Hansen fintet Norges målvakt nesten ut i pølsekiosken da han satte sitt tiende mål fra sjumetersmerket.

Da kom Espen Christensen inn for Norge. Han viste igjen at han er i form, men heller ikke Sola-gutten klarte å forhindre at danskene i perioder gjorde hakkemat av Norge.

Før kampen ble det diskutert hvem av Hansen og Sagosen som er verdens beste. Den diskusjonen legger vi død akkurat nå.

Sagosen scoret sitt første mål på det sjette forsøket. Da var 2. omgang halvspilt. Hansen sto da med 13.

Sluttspurt?

Norge kappet ned på forspranget mot slutten av kampen, da traff endelig Sagosen også. Norge lå bare tre mål bak med fem minutter igjen å spille.

Norge tok timeout og la de siste planene, men det holdt ikke.

For selv om Norge scoret og hadde bedre uttelling enn de hadde tidligere i kampen, scoret Danmark også på sine angrep. De klarte å svare da Norge satte inn det siste giret.

Dermed tok Danmark første stikk på hjemmebane.

KAMPFAKTA:

Danmark – Norge 30-26 (17-14)

Boxen, 15.000 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen – Sander Sagosen 4, Bjarte Myrhol 3, Henrik Jakobsen, Magnus Jøndal 4, Kristian Bjørnsen 4, Magnus Gullerud, Gøran Johannessen 5, Christian O'Sullivan 1, Eivind Tangen 4, Harald Reinkind 1, Kevin Gulliksen, Alexander Blonz, Magnus Abelvik Rød, Espen Lie Hansen.

Toppscorer Danmark: Mikkel Hansen 14.

Dommere: Slave Nikolov/Gjorgji Nachevski, Makedonia.

Utvisninger: Danmark 4 x 2 min., Norge 4 x 2 min.