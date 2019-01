Norge har det yngste laget: – Tyskerne og danskene er mye reddere enn oss

Saken oppdateres.

HAMBURG: – De fleste som er med nå har en god del erfaring til tross for at vi er så unge. Det kan være en fordel at vi er litt yngre, og har mer trøkk i beina, sier 21-åringen Magnus Abelvik Rød.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) sin offisielle statistikk viser nemlig at det norske landslaget er yngre enn sine tre konkurrenter i finalehelgen.

Det norske landslaget er 26,6 år i gjennomsnitt. Nærmest kommer fredagens semifinalemotstander Tyskland, som har en snittalder på 27,5. Frankrike har 27,9, mens danskene er eldst med sine 29,3 år.

Statistikken tar riktignok utgangspunkt i hele år, og tar ikke hensyn til når på året utøverne er født, men en rask gjennomgang viser at spillerne for Norge, Tyskland og Frankrike er noenlunde jevnt fordelt over hele året. Hos Danmark er 13 av 16 spillere født i årets andre halvdel.

Tror tyskerne kjenner presset

Etter at semifinaleplassene var klare, sa den danske stjernen Rasmus Lauge til Adresseavisen at om noen skal ha en god sjanse mot Tyskland i tyskernes egen hule, så er det Norge.

– De spiller friskt, og det er unge, talentfulle spillere som ikke er redde for særlig mye, sa han.

Nettopp det gir Gøran Johannessen, 24 år gammel, Lauge rett i.

– Det er den mentaliteten vi har. Jeg tror tyskerne og danskene er mye reddere enn vi er. Vi har ikke så mye å tape, og går inn med den innstillingen at vi skal gjøre alt vi kan. Er det godt nok, så er det godt nok, sier han.

– Hvorfor er de reddere?

– De har mye større press på seg enn hva vi har. De spiller på hjemmebane og har spillere i den absolutte verdensklasse. Det har vi også, men vi har ikke det samme presset på oss, sier Johannessen.

10 av 16 spiller i Tyskland

Han er med på at 15.000 tyskere i ryggen kan gi Tyskland støtte. Men det medfører også press, som han poengterer. Samtidig gir det også de norske spillerne motivasjon, mener Johannessen.

– Er det en fordel eller ulempe for dere at dere er yngst?

– Det er vel en fordel, synes jeg. De fleste av de unge har vært med på en semifinale før, og vet hva det handler om. Vi er sultne og har lyst til å komme til finalen, og jeg tror det bare er positivt at det er et ungt lag, sier han.

Av de 16 norske landslagsspillerne som går ut på gulvet i Barclaycard Arena i Hamburg sent fredag kveld, spiller hele 10 i Tyskland til daglig.

– Vi har ikke lyst til å dra tilbake og få høre det etterpå, og vi prøver å gjøre vårt for at det ikke skal skje, sier Abelvik Rød med et smil om munnen.

Makter de det er Norge et langt steg nærmere det som har vært det store målet foran årets håndball-VM: Gullmedaljen.

Det begynner i tilfelle å bli på tide, mener Gøran Johannessen.

– VI har hele tiden sagt at vi vil bli bedre for hvert mesterskap som går. Før EM i Polen satte vi som mål at vi skulle ta gull på hjemmebane i 2020. Så tok vi sølv allerede i VM for to år siden. Et steg videre fra sølv er gull. Og det er målet, sier han.