Svensk profil før skjebnekampen: – Norge er det beste laget

Saken oppdateres.

SVERIGE - HVITERUSSLAND 29–20

Sverige lekte seg til nimålsseier over Hviterussland, og ordnet dermed en thriller onsdag i Zagreb.

Der er forutsetningene for Norge enkle: Femmålsseier eller mer over Sverige må til. I tillegg skal ikke Frankrike avgi poeng mot Kroatia i kampen etter i Zagreb Arena.

Dermed kan de norske spillerne komme til på sitte på tribunen når EM-skjebnen deres besegles.

– Det blir en morsom og tøff kamp. Begge lagene må vinne, så det blir artig, sier Sveriges Jesper Nielsen.

Vekker følelser

Svenskene har vært håndballstorebror på herresiden i en årrekke, men de siste årene er det Norge som har gjort det hvassest.

– Norge. De vant sølv i fjor, svarer Nielsen på spørsmålet om hvem som er best av Norge og Sverige.

– Vi vil selvfølgelig vinne alle kampene vi spiller, men det blir vanvittig tøft mot Norge, følger han opp.

Og bekrefter at onsdagens skjebnekamp i Zagreb Arena vekker mer følelser enn andre oppgjør.

– Det er klart. Vi er naboland og man kjenner hverandre. Da vil man ikke tape. Det hadde ikke vært helt feil å overta hegemoniet igjen, sier Nielsen til Adresseavisen.

Mens Frederic Pettersson tror Norges utgangspunkt foran kampen mot Sverige gjør at det vil bli høyt tempo i kampen, tror ikke Johan Jakobsson det betyr all verden at Norge må vinne med fem mål.

– Det betyr vel at de må ta en sjanse mot slutten av kampen hvis de ikke har nådd det. I starten kommer de nok til å spille tøft og som vanlig, men ser de at de må ha to mål til, så spiller de kanskje syv mot seks og jukser litt i forsvar. Noe må de finne på, sier han til Aftenposten etter den komfortable seieren over hviterusserne.

– Men vi vil jo virkelig ikke havne der. Vi vil ikke tillate at det skjer, hvis vi får bestemme, legger Jakobsson til.

Det store spørsmålstegnet i kampen Frankrike-Kroatia er om franskmennene legger all verden av innsats der. Frankrike kan gå på et stortap og likevel komme seg til semifinale.

– Jeg tror det kan være problematisk at Frankrike er klar for semifinale før den kampen. Det kan godt være at Frankrike kommer til å spare noen spillere. Samtidig har det franske laget klassespillere uansett, sa Gøran Johannessen til NTB på Norges pressemøte mandag formiddag.

Hvile?

– Det betyr mye for et lag å holde på en seiersrekke (Frankrike er eneste lag uten poengtap hittil), men samtidig tror jeg det er viktigere for dem å hvile viktige spillere som Nikola Karabatic litt. Men de som spiller, tror jeg spiller for seier, sier Johannessen.

Skal Norge vinne med fem mål mot Sveriges, kreves en noe nær perfekt kamp. Det norske spillet har ikke klikket i alle faser i samme kamp hittil i EM.

Keeper Torbjørn Bergerud må opp på sitt beste nivå og få hjelp av forsvarsblokka.

– Jeg tror det er 50–50 i kampen og at det laget med den beste keeperen kommer til å vinne, sier Jakobsson.

Norge må kjøre kontringsspill med høy risiko i hele kampen.