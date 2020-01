Norge fortsetter å herje i EM: Banket Ungarn etter ellevill åpning

Hadde køen for kreftsyke pasienter vært like lang som køen til psykologene, ville det trolig vært ramaskrik

MALMÖ: Norge kunne juble for den fjerde seieren av fire mulige i EM, men underveis var det tidvis hissig stemning mellom de to lagene.

Magnus Abelvik Rød måtte se nesten hele den andre omgangen fra benken. Han fikk et ublidt møte med robuste Bence Bánhidi. Ungareren fikk rødt kort for den brutale adferden og en hånd i ansiktet. Verst gikk det imidlertid utover hånden til Rød.

– Jeg ble veldig nummen i hånden. Jeg følte at jeg fikk et brudd, for det er samme følelse som jeg har hatt før. Da jeg kom meg på benken, så fikk Markus (fysioterapeuten) sjekket det. Da kjentes det greit ut. Men det var en ekkel følelse, for det var begge fingrene, sier Rød etter kampen.

Storskytteren har allerede meldt seg kampklar til kampen mot Sverige søndag. Det var også en fordel at den eventuelle forstuingen kom på den høyre armen, og ikke den venstre som han bruker til å dunke inn scoringer fra distanse.

Han reagerte imidlertid enda mer på en situasjon i den første omgangen. Norges kaptein, Kristian Bjørnsen hoppet inn fra høyrekanten. Mens han var i luften, tok Zoltán Szita tak i foten hans.

– Sånt skal vi ikke ha noe av, sier Rød etter kampen.

Heller ikke den sindige Bjørnsen var fornøyd med det som hadde skjedd.

– Det var unødvendig, for du kan bli skadet. Uansett hvem som hopper inn, så skal du ikke røre dem sånn som det. Jeg spurte ham hva han holdt på med. Han sa at han mistet hodet, og han forsto han var heldig som ikke fikk rødt kort, sier Bjørnsen.

Norsk drømmestart

Den ungarske treneren gikk bort til kampsekretariatet og trykket på den røde knappen. Istvan Gulyas hadde ikke noe valg. Det var spilt i 7,5 minutter, og laget hans lå allerede under med fem mål. Hvis det skulle være håp om noe som helst annet enn ydmykelse i den første kampen i hovedrunden, måtte det skje noe umiddelbart.

Ti minutter senere sto det 15–5 til Norge.

Det var rett og slett ikke til å tro at disse to lagene hadde vunnet hver sin gruppe i EM-innledningen. På tribunene var det noen tusen ledige seter. Mest sannsynlig like mange i tallet som danske håndballfans som ikke fikk solgt billettene de hadde kjøpt inn for mange måneder siden. Det var jo Mikkel Hansen og de andre «drengene» som skulle vært Norges motstander denne kvelden.

De røde og hvite som likevel hadde tatt turen over Øresundsforbindelsen for å se litt håndball, må ha klødd seg i hodet og lurt på hvordan i all verden dette ungarske laget klarte å slå ut de danske verdensmesterne ut i gruppespillet.

– Første omgang var fantastisk. Vi startet virkelig, virkelig bra. Jeg er veldig imponert over innsatsen fra gutta, sa landslagssjef Christian Berge til TV3 etter storseieren.

Kampfakta Norge – Ungarn 36–29 (20–12) Malmö Arena Ca. 8000 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Tom Kåre Nikolaisen, Sander Sagosen 7, Petter Øverby 4, Magnus Jøndal 5, Kristian Bjørnsen 2, Magnus Gullerud 3, Gøran S. Johannessen 6, Christian O'Sullivan, Eivind Tangen, Harald Reinkind 5, Kevin Gulliksen, Alexander Blonz 1, Magnus Abelvik Rød 3. Toppscorer Ungarn: Bence Nagy og Patrik Ligetvári 5. Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Ungarn 4 x 2 min. og rødt kort. Dommere: Ivan Pavicevic/Milos Raznatovic, Montenegro. Norge møter Sverige søndag.

Motstander uten forsvar?

Norge mot Ungarn er en duell som kan få det til å gå kaldt nedover på ryggen til noen hver av norske ballinteresserte. I de verste marerittene tas de tilbake til Budapest senhøsten 2015 og den avgjørende EM-kvalifiseringskampen i fotball.

Den kvelden stilte det norske laget uten spiss i den første omgangen. Drøye fire år senere så det ungarske håndballaget ut til å kompensere i Malmö Arena. Lenge så det iallfall ut til at de spilte helt uten forsvar.

En periode slapp de hvitkledd iallfall forbi absolutt alt. Bakspillerne Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Sander Sagosen fikk tid og anledning til å hamre inn det ene skuddet etter det andre. Andre ganger fikk Petter Øverby eller Magnus Gullerud stå helt alene på streken og ta imot ballen. De hadde få problemer med å score.

Noen norske tekniske feil og en straffebom gjorde at Ungarn gikk fra 7–17 til 10–17, men håpet om en mesterlig opphenting varte ikke lenge.

Ti sekunder før pause scoret Johannessen Norges mål nummer 20 for kvelden, og da Torbjørn Bergerud reddet det siste forsøket fra motstanderen, ble Ungarn stående med 12 mål halvveis.

Nøkkelspiller skadet

Norges motstander innså muligens i pausen at dette var i ferd med å gå utover æren. Eller så innså de bare at det var dumt å prestere på et så lavt nivå i en viktig EM-kamp.

De dunket iallfall inn to kjappe i løpet av det første minuttet.

Det norske laget hadde muligens blitt litt for komfortable. Bedre ble det ikke da Rød måtte ta telling.

Norge i EM Gruppespillet: Norge-Bosnia-Hercegovina 32–26 Frankrike-Norge 26–28 Portugal-Norge 28–34 Hovedrunden: Norge-Ungarn 36–29 Søndag: Norge-Sverige Tirsdag: Norge-Island Onsdag: Slovenia-Norge Semifinalene og finalen: Spilles i Stockholm fredag og søndag neste helg.

Varsellampene begynte uansett å blinke, for etter ti minutter hadde ungarerne halvert pauseforspranget fra åtte til fire mål.

– Vi sa i pausen at vi skulle prøve å avgjøre det så fort som mulig, men det fikk vi ikke til. De tok litt innpå oss, men vi fant strukturen igjen og rykket fra. Jeg føler at vi hadde kontroll hele veien, sa landslagssjef Berge.

Sander Sagosen hadde nok en kamp hvor han ikke scoret like hyppig som i de to første EM-kampene i Trondheim. Da luken plutselig ble faretruende liten, og det norske laget skrek etter mål, sto spillere som Magnus Jøndal og Harald Reinkind frem.

Norge rykket seg sakte, men sikkert ifra igjen, og seieren var aldri truet. Plutselig bestemte Sagosen seg for å være verdens beste spiller igjen. Han dunket inn et par distanseskudd, og sammen med Kristian Bjørnsen showet han og disket opp med en flyver som ga 34–25.

– Det lukter svidd av oss. Vi nyter å være norske landslagsspillere om dagen. Selv om vi har vunnet tre kamper, gjør vi jobben vår. Vi er sultne på mer, og det viser vi både på og utenfor banen, sa Sagosen til TV3.