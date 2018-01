Norge hadde full kontroll, men landslagstreneren er ikke fornøyd: - Man blir litt frustrert

«I mitt miljø var det ekstremt stigmatiserende for gutter å spille håndball. Det var en jenteidrett»

Saken oppdateres.

Norge-Hviterussland 33–28

POREC: Utgangspunktet før det norske møtet med Hviterussland var veldig enkelt.

Kun seier og to poeng var godt nok for etter det bitre ettmålstapet for Frankrike i åpningsthrilleren hvis drømmen om semifinalespill skulle leve videre.

Dette var også en kamp hvor det norske laget på forhånd var utpekt som store favoritter.

Lagene fulgte hverandre imidlertid som skygger i starten, men etter hvert klarte Norge å feste et lite overtak.

– Jeg sitter med litt blandede følelser. Det var vanvittig viktig å vinne den. Vi har spilt mot dem noen ganger, det er akkurat som før, det blir litt klabb og babb. Derfor måtte vi spare litt krefter til slutten av kampen. Jeg gjør en del mer bytter enn tidligere, da blir det litt mer urytmisk, sier landslagstrener Christian Berge til TV3 etter kampen.

Bergerud våknet til live

Som mot franskmennene var det Kent Robin Tønnesen som var mest på hugde i starten av kampen.

Til pause sto høyrebacken med den fryktede venstrearmen med fire scoringer, det samme som strekspiller Magnus Gullerud.

Da ledet Norge 15–12, etter at Sander Sagosen hadde hentet frem seks målgivende pasninger.

Mot slutten av omgangen begynte også keeper Torbjørn Bergerud å få taket på de hviterussiske skytterne.

– Bergerud spilte bra. Vi fikk til å presse Hviterussland til å skyte fra distanse også, sier Berge.

Litt frustrert

Norge holdt på tremålsledelsen i starten av den andre omgangen, men slet med å riste hviterusserne skikkelig av seg.

Midtveis i omgangen var imidlertid ledelsen oppe i fem mål, mye takket være at Bergerud igjen var i en periode hvor han hentet frem den ene gode redningen eter den andre.

Mot Frankrike stoppet han ikke ett eneste skudd i den andre omgangen, men til kamp to hadde straffehelten fra sist VM tydeligvis bestemt seg for at han skulle vise seg fra en annen side.

Da åtte minutter gjensto ble det hviterussiske håpet tent til live igjen da ledelsen var nede i tre mål, men de klarte aldri å komme nærmere.

– Vi kommer til mange gode sjanser. Men vi brenner mange gode sjanser også. Det gleder meg at vi kommer til de sjansene, men jeg må se litt mer på video. Man blir litt frustrert når vi kommer til sjanse etter sjanse og så kaster det bort, sier Berge.

Etter en kontrollert sluttspurt vant Norge til slutt med fem mål.

Sagosen, Gullerud og Kristian Bjørnsen ble norske toppscorere med seks mål hver. Bjarte Myrhol og Tønnessen stoppet på fem.

Favoritter igjen

I den andre kampen i Norges gruppe tok Frankrike en oppskriftsmessig 33–26-seier over Hviterussland.

De topper dermed gruppen med fire poeng, mens Norge og Hviterussland har to poeng hver.

Tirsdag møter Norge østerrikerne i den siste kampen i den innledende runden. Også i den er Norge klare favoritter.

– Det er mye som er bra i dag. Så må vi jobbe hardt inn mot kampen mot Østerrike, sier Berge til TV3.