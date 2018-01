Norge har kniven på strupen: Berge avviser endringer i EM-troppen

Vil bygge snøsmelteanlegg for metrobussen til 53 millioner



ZAGREB: – Det er alltid ting vi kunne gjort annerledes når vi taper. Konkret burde vi kanskje lagt om defensivt litt tidligere enn vi gjorde. Vi vant en eller to baller på det. Men det bunner i at vi må sette sjansene våre i mål. Vi kom til mange gode muligheter som vi dessverre misset på, sier Christian Berge.

Lørdag kveld fikk landslagssjefen se et norsk lag som stort sett leverte bra angrepsspill.

Det skortet imidlertid i avslutningene, og en av dem som syndet verst var Magnus Jøndal.

Med to scoringer på seks forsøk mot Kroatia fulgte venstrevingen opp det som har vært et rimelig mediokert mesterskap for den ellers så avslutningssikre kanten.

Scorer på halvparten

Nå står Jøndal med 15 mål på 29 forsøk. Det er en uttelling på 52 prosent – langt under det som forventes fra kantspillere.

– Jeg prøver å se på hva jeg har gjort når det går dårlig. Var det dårlig sats, eller bare dårlig skudd? Jeg må analysere, og så prøve å legge det bak meg og starte litt på nytt, sier Jøndal, som nå har tre kampfrie dager før den avsluttende gruppekampen mot Sverige onsdag.

– Når det flyter er det lett. Da går ballene inn selv om jeg kanskje får en dårlig sats. I en dårlig periode begynner man å tenke for mye, og har for mye fokus på hva man har gjort galt.

– Er det selvtilliten som svikter i slike situasjoner?

– Jeg har selvtillit når jeg hopper inn, og tror jeg skal score. Men det ligger nok og lurer i bakhodet i en dårlig periode, sier Jøndal.

Etter tapet for Kroatia er Norge avhengig av hjelp for å kunne ta seg til semifinalen i EM.

Allerede mandag kveld kan Norge ryke ut, dersom Sverige ikke vinner sin kamp mot Hviterussland.

I motsatt fall lever håpet videre til onsdag, der Norge først må slå Sverige med minst fem mål. Deretter må Frankrike vinne mot Kroatia. Skjer alt det blir det semifinale for tredje gang på rad for Christian Berges menn.

– Mulig vi burde hatt en ving til

Ettersom Jøndal er den eneste rene venstrekanten i den norske EM-troppen, er det egentlig ingen som kan komme inn og bidra når det butter som verst.

– Jeg tror Jøndal takler det fint. Han har ikke helt hatt en topprestasjon i dette mesterskapet, og sett i bakspeilet er det mulig vi burde hatt én ving til. Men jeg vet ikke om jeg hadde kommet til å bytte likevel, sier Berge.

Det er åpning for å gjøre to bytter i løpet av hver av de tre fasene i EM (puljespill, hovedrunde og finalekampene).

Berge har to reserver på plass i Kroatia i strekspilleren Joakim Hykkerud og keeperen Kristian Sæverås, og valgte å bytte inn Hykkerud da Espen Lie Hansen ble syk i det innledende gruppespillet. Foran den neste kampen igjen byttet Berge tilbake.

Hjemme sitter blant annet Elverums André Lindboe, som kunne vært et alternativ på kanten.

Det er ikke aktuelt å hente inn ham eller noen andre hjemmeværende spillere som er satt opp i den 28 spiller store bruttotroppen.

– Nei. Jeg beholder de jeg har, sier Berge.

– Det hender vi bommer

Jøndals kantkollega Kristian Bjørnsen er Norges toppscorer med 35 mål, og har truffet på 80 prosent av avslutningene sine

Han tror ikke det har noe å si at Norge ikke har rene kantspillere i backup.

– Jeg synes vi har nok av spillere å bytte med og sette inn om det skulle bli skikkelig store problemer. Det er ikke Jøndal sin feil at vi tapte mot Kroatia, sier rogalendingen.

– Hva gjør du for å støtte opp om han som sliter på motsatt ving?

– Det hender at vi bommer iblant hele gjengen. Jeg tror ikke han trenger noe mer støtte nå enn tidligere. Vi vet alle hvor god Jøndal er på sitt beste, og jeg tror ikke vi skal gjøre et stort nummer av at en misser iblant.