Norge i kjempetrøbbel etter braktap i EM: – De ble rett og slett rundspilt

Saken oppdateres.

NORGE - ROMANIA 23–31

Norge er i alvorlig trøbbel etter at det ble et braktap i den siste kampen av gruppespillet av EM onsdag kveld. Etter et godt åpningskvarter ble de norske jentene kjørt i senk av Romania, som på sin side traff på det meste de prøvde på. Anført av storspilleren Cristina Neagu og Crina Pintea og sørget de for at Norge får en blytung vei til en semifinale senere i mesterskapet.

Romania herjet til tider med det norske laget, og vant til slutt 31–23.

– Det er et blytungt norsk nederlag. Vi har rett og slett blitt utspilt av Romania som vi har vanligvis spiller jevne kamper mot. I dag har vi vært mange nummer for små, og taper med sju mål, sa TV3s kommentator Daniel Høglund.

– Dårlig samspill

Medkommentator Geir Oustorp var enig i at det var en dårlig kamp.

– Vi hadde trøbbel på vei inn i mesterskapet, men nå sliter vi med utrolig mye. Det er dårlig samspill både forover og bakover, sa Oustorp.

Med bare en seier, mot tabelljumbo Tsjekkia, går Norge inn i mellomspillet med null poeng. Veien til semifinalene er dermed blytung for de norske jentene. Romania og Nederland tar med seg fire poeng hver, og er favoritter til å gå videre til semifinalene.

– Det er mørkt. Det er lett å krisemaksimere, men er det en gang vi skal gjøre det og være negative, så er det i dag. For dette har ikke vært bra, sa Høglund.

– Vi har litt å jobbe med

En betuttet Thorir Hergeirsson innså etter kampen at laget hans har mye å jobbe med framover.

– Vi glipper på forsvarsopplegget og får det travelt framover. Vi gjør et ærlig forsøk i starten av andre omgang, og det ser lovende ut. Men så detter vi tilbake i det samme. Men vi har litt å jobbe med, så vi får bare ta med oss det som var positivt. Men vi er ustabile bakover, og det er ikke det jeg hadde sett for meg, sa treneren på TV3.

– Ikke i nærheten

Norges kaptein Stine Bredal Oftedal mener at de ikke var i nærheten av å ta seieren i kampen.

– Vi får det ikke til, vi er ikke i nærheten. Vi klarer ikke å stoppe de bakover, de får spille sitt spill. Så kommer vi i angrep og bommer litt i tillegg. Vi prøver å ikke la frustrasjonen spre seg, men på et tidspunkt er det det som skjer, sa hun til TV 3.

Også veteranen Heidi Løke var svært skuffet etter kampen.

– Det er utrolig skuffende at vi ikke er i nærheten. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som gikk galt, det var over hele linja. Vi hadde troen i pausen, og vi begynner greit i andre omgang, men da reiser de bare fra, sa Løke til Aftenposten.

Målrik start

Begge lagene viste helt fra det første minuttet at de tok kampen på alvor. Både de norske og rumenske spillerne hadde klampen i bånn, og allerede før fem minutter hadde passert hadde lagene scoret fire mål hver.

Halvveis ut i den første omgangen begynte hellet å gå litt imot Norge, og Romania ledet 11–8 da Thorir Hergeirsson tok timeout. De rumenske spillerne kom seg lett gjennom det norske forsvaret, mens de norske begynte å bomme.

Etter en god norsk start ble det rett og slett en svært dårlig norsk periode. Skuddene gikk i stolpene, og de norske jentene scoret bare to mål fra det 13. til det 25. minuttet.

Slaktet forsvarsspillet

Da lydsignalet gikk for pause lå Norge under hele 12–18. TV3s håndballekspert Frode Kyvåg mente at rumenerne spilte fantastisk, men var svært kritisk til det norske forsvarsspillet.

– Vi er ikke i nærheten av å takle, og lar de få spille innenfor nimeteren uten å ta på de. Målvaktene har en umulig oppgave når vi lar de spille innenfor ni meter uten å være i nærheten. Sånn skal det ikke være mulig å få opptre, sa Frode Kyvåg i studio i pausen.

Kortvarig lyspunkt

Den norske pausepraten virket, og de første fem minuttene slapp ikke målvakt Katrine Lunde inn noen mål, og Norge benyttet muligheten til å knappe inn på forspranget. Men gleden var dessverre kortvarig, og Romania tok kjapt tilbake det de tapte når de først fant nettmaskene.

Halvveis ut i den avgjørende omgangen holdt Romania avstanden de hadde ved pause, og Norge måtte håpe på et lite mirakel for å klare seieren. Men i stedet for et førjulsmirakel tok Romania igjen føringen, og økte ledelsen. Norge hadde ingen sjanse til å ta igjen forspranget.

I mellomspillet møter Norge Nederland, Spania og Ungarn. Kampene starter fredag 7. desember.