Norge ledet komfortabelt, så kollapset de totalt: – En av de verste omgangene noensinne

Saken oppdateres.

Nederland – Norge 30–28 (14–18)

4. desember 1999 var sist Nederland klarte å slå de norske jentene. 20 år og to dager senere gjorde de det igjen.

Norge storspilte fra start. Anført av en bunnsolid Silje Solberg i mål, og en temposterk Stine Bredal Oftedal i angrep, slet nederlenderne med å henge med.

Utover i kampen slo de oransjekledde derimot kraftig tilbake, i det som ble beskrevet som en gruppefinale før kampen.

Etter en dramatisk avslutning endte det til slutt 30–28 til Nederland.

– Nå fikk vi en på tygga, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3, før han fulgte opp:

– Vi sliter utover i andre omgang. Vi må være ærlig på det. Vi blir litt stresset og prøver å bytte spillere, men treffer ikke på det. Nå fikk vi en ordentlig smell av et godt lag.

– Vi mister det

Dermed går Norge til mellomspillet med fire av fem mulige seiere i VM-gruppespillet.

– Det blir litt for mye tull. Det irriterer meg at vi leder med fire mål ved pause, så mister vi det på en blink, sier Camilla Herrem til NRK.

Kaptein Oftedal hadde en svært god kamp. Etter kampen var hun naturligvis langt nede.

– Jeg er rette og slett veldig skuffet. I dag startet vi kjempebra, så mister vi det litt over hele rekken, sier hun til TV 3.

De nederlandske jentene var svært fornøyd etter seieren.

– Vi var veldig gode i forsvar og slapp ikke inn enkle mål. Vi presset på og spilte raskt i angrep, sier Nederlands Jessy Kramer til Aftenposten.

Storspilleren Estavana Polman gliste fra øre til øre i TV 3 sitt studio.

– Det føles godt å vinne over Norge. De er et av de beste lagene i verden, sa hun.

Heseblesende åpning

De to antatt beste lagene i gruppen gikk ut i et forrykende tempo. Da det var kun spilt to minutter var det allerede blitt scoret fem mål.

– Her rekker du ikke å hente kaffe, for å si det sånn. For et vanvittig tempo det har vært, kommenterte TV 3s Daniel Høglund.

Det var kanskje ikke så unaturlig. Både Norge og Nederland hadde før kampen gode angrepstall å vise til.

De norske jentene sto med 148 scoring, 32 av dem på kontringer mot Nederlands 141 mål, 43 på kontringer.

Da Silje Solberg vartet opp med flere stjerneredninger i åpningen, kunne Norge feste et grep om kampen. Etter 11 minutter kom første timeout i kampen på stillingen 7–4 til Norge.

To minutter senere hadde stillingen økt til 9–4.

Fikk trøbbel

Halvveis ut i første omgang satte Nederland opp tempoet.

Sakte, men sikkert ble ledelsen spist opp. Mens Norge bommet, gjorde nederlenderne det motsatte. Fire minutter før pause var ledelsen blitt til 14–13 til Norge.

– Nå er vi i trøbbel, kommenterte Høglund.

Det nederlandske skremmeskuddet så derimot ut til å gjøre noe med Norge. Rollene ble snudd, og noen svært effektive minutter gjorde at Norge kunne gå til pause med en komfortabel ledelse likevel.

18–14 sto det på resultattavlen halvveis.

– Liker ikke denne utviklingen

Andre omgang startet som den første. To temposterke lag gikk fra angrep til angrep.

Norge tviholdt på ledelsen på to-tre mål innledningsvis i omgangen. Moa Högdahl, én av tre norske debutanter, fant lagvenninnene ofte i gode posisjoner.

– Moa spiller nå med masse selvtillit, sa NRK-eksperten Kenneth Gabrielsen.

Nederlands store stjerne, Estavana Polman, scoret sitt første mål etter 40 minutter. Da hadde giganten feilet hele fem ganger, noe som er uvanlig for henne å gjøre.

Etter 42 minutter utlignet likevel Nederland for første gang den norske ledelsen. Da sto det 23–23.

– Den utviklingen her liker vi ikke. Nederland har masse energi, sa Gabrielsen, før Thorir Hergeirsson svarte med en timeout.

Thrilleravslutning

De ti siste minuttene av kampen ble svært dramatiske. For første gang i kampen gikk Nederland i ledelsen etter 51 minutter spilt.

– Vi spiller med tresko på mot Nederland. Det går ikke fort, kommenterte Høglund.

– Vi er ikke gode nok, supplerte ekspert Gunnar Pettersen.

Hergeirsson så seg nødt til å ta nok en timeout. Da hevet kapteinen stemmen.

– Vi må trøkke til. Vi må tro på det. Dette er vår kamp, smalt det fra Bredal Oftedal.

Sekunder senere stupte hun inn sin niende scoring i kampen, men Norge var likevel ett mål bak.

Den nederlandske ledelsen bare økte mot slutten, og til slutt tapte Norge 30–28.

– Det er en av de verste omgangene vi har sett fra de norske jentene på lang, lang tid, sa Høglund.

PS: Regjerende VM-vinner Frankrike tapte mot Danmark og er allerede ute av tittelkampen etter gruppespillet.